Stroški, vključeni v mesečne stroške stanovanjskega posojila

Vrednost nepremičnine: To je skupni znesek, ki ga boste plačali za dom. Vrednost nepremičnine neposredno vpliva na višino vašega stanovanjskega posojila, mesečna plačila in skupne stroške. Pri izbiri doma upoštevajte tudi druge stroške, kot so davek na promet nepremičnin, občinske dajatve in zavarovanje, da ostanete v okviru svojega proračuna.

Varščina: Pri nakupu nepremičnine boste morali vnaprej plačati odstotek celotne vrednosti nepremičnine, sicer znan kot varščina. Višji polog zmanjša znesek posojila in zniža mesečna plačila, medtem ko manjši polog te stroške poveča.

Obrestna mera: Obrestna mera je odstotek zneska posojila, ki vam ga bo posojilodajalec zaračunal za izposojo denarja, kar vpliva na vaša mesečna plačila. Nižja obrestna mera zniža skupne stroške posojila, višja pa jih zviša.



Rok odplačevanja posojila: Rok odplačevanja posojila je čas, ki ga boste potrebovali za odplačilo stanovanjskega posojila. Izbirate lahko med 10 in 30 leti, čeprav nekateri posojilodajalci ponujajo roke do 40 let. Krajši rok bo imel višja mesečna plačila, vendar manj plačanih obresti na splošno. Vendar pa daljše obdobje znižuje odplačila stanovanjskega posojila in povečuje skupne stroške obresti.



LMI: Zavarovanje hipoteke posojilodajalca je običajno potrebno, če je vaš polog pri nakupu stanovanja manjši od 20 %. To ščiti posojilodajalca v primeru, da ne morete odplačati posojila. LMI se običajno doda vašim mesečnim obrokom, lahko pa se plača tudi vnaprej.



Zavarovanje stavb: Posojilodajalci lahko zahtevajo, da imate zavarovanje stavbe, ki krije škodo na strukturi nepremičnine zaradi požara, poplav, neurij ali drugih naravnih nesreč. Ta zahteva je običajno pogoj za posojilo, vendar lahko glede na vašo nepremičnino izberete različne ravni kritja in stroškov.





Formula za plačilo hipoteke

Ta formula vam pomaga izračunati mesečne obroke hipoteke samo na podlagi zneska posojila in obresti. Ne vključuje dodatnih stroškov, kot so davek na promet nepremičnin, občinske takse ali kakršne koli pristojbine, ki bi lahko povečale vaše skupne mesečne obroke.

Ročno izračunajte mesečne obroke hipoteke s to formulo:





Tukaj je razčlenitev:



M = Mesečna plačila:

To rešujete. Za začetek zberite podatke o svojem posojilu. Ti dejavniki bodo določili, koliko boste odplačali vsak mesec.



P = Glavnica:

To je stanje posojila oziroma skupni znesek, ki ga še dolgujete za stanovanjski kredit. Stanje vašega posojila neposredno vpliva na vaša mesečna plačila, stroške obresti in lastniški kapital nepremičnine. Z zmanjševanjem stanja boste povečali lastništvo svoje nepremičnine.



r = Mesečna obrestna mera:

Obrestna mera za stanovanjski kredit je letna obrestna mera, ki se bo plačevala mesečno skozi vse leto. Če želite izračunati mesečno obrestno mero, letni odstotek delite s številom mesecev v letu. Na primer, če je vaša letna obrestna mera 5 %, bi to izgledalo takole: 0,05/12 = 0,004167.



n = Število odplačil:

To je skupno število odplačil, ki jih boste opravili v času trajanja posojila. Če želite izračunati skupni znesek, pomnožite rok posojila v letih z 12. Na primer, če je doba vašega posojila 30 let, bi to izgledalo takole: 30 x 12 = 360. To pomeni, da boste v času odplačevanja posojila opravili skupno 360 obrokov.





Pogoste vrste stanovanjskih posojil

Stanovanjska posojila so določena glede na strukturo obrestne mere, na primer s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, ali glede na način odplačevanja, na primer s spremenljivo obrestno mero (glavnica in obresti) ali samo z obrestmi. Med pogoste vrste stanovanjskih posojil spadajo posojila s fiksno obrestno mero, posojila z variabilno obrestno mero in posojila z deljeno obrestno mero.

Vrste odplačevanja stanovanjskega posojila

Vrste odplačevanja stanovanjskega posojila se nanašajo na različne načine odplačevanja posojila.

Spremenljivo odplačilo (glavnica in obresti): Spremenljivo posojilo je stanovanjsko posojilo, pri katerem vaši mesečni obroki pokrivajo tako glavnico kot obresti. Ta obrestna mera je spremenljiva, kar pomeni, da se sčasoma spreminja, kar lahko povzroči nihanje mesečnih obrokov. To stanovanjsko posojilo je namenjeno kupcem, ki želijo, da se posojilo v celoti odplača do konca obdobja.

Odplačilo samo z obrestmi: Stanovanjska posojila s plačilom samo z obrestmi zahtevajo, da vsak mesec plačujete samo obresti, medtem ko znesek posojila ostane nespremenjen. Obdobje plačila samo obresti traja približno od 1 do 5 let, posojilo pa se bo vrnilo v stanje odplačevanja glavnice in obresti, razen če zaprosite za novo obdobje plačila samo obresti.

Vrste obresti za stanovanjska posojila

Tako se bo obrestna mera uporabila za posojilo, kar vpliva na to, ali bo obrestna mera ostala enaka ali nihala skozi celotno obdobje.

Posojilo s fiksno obrestno mero: Pri posojilu s fiksno obrestno mero obrestna mera ostane enaka določeno obdobje, običajno od 1 do 5 let. Zaradi tega mesečna plačila ostajajo dosledna in predvidljiva. Ko se določeno obdobje izteče, se morate odločiti za refinanciranje, da si zagotovite novo fiksno ponudbo. V nasprotnem primeru se bo posojilo vrnilo na spremenljivo obrestno mero.

Posojilo s spremenljivo obrestno mero: Posojilo s spremenljivo obrestno mero je stanovanjsko posojilo, pri katerem se obrestna mera sčasoma spreminja, običajno kot odziv na gotovinsko obrestno mero Rezervne banke Avstralije (RBA). To pomeni, da se lahko vaša mesečna plačila povečajo ali zmanjšajo glede na spremembe obrestne mere.

Posojilo z deljeno obrestno mero: Posojilo z deljeno obrestno mero je kombinacija posojil s fiksno in posojil s spremenljivo obrestno mero. Del posojila je določen s fiksno obrestno mero, drugi del pa s spremenljivo obrestno mero. Ta vrsta posojila ponuja ravnovesje med fleksibilnostjo spremenljive obrestne mere in gotovostjo fiksne obrestne mere.





Pogosti začetni stroški pri nakupu nepremičnine

Davki na nepremičnine: Davki na nepremičnine so lokalni davek, ki temelji na vrednosti vaše nepremičnine. Pomaga financirati odvoz odpadkov, vzdrževanje cest, parke, knjižnice in druge skupnostne storitve. Ta davek lahko plačate letno ali pa ga razdelite na četrtletna ali mesečna plačila.

Pristojbina za cenitev nepremičnine: Pred nakupom nepremičnine boste morda želeli najeti gradbenega inšpektorja, ki bo ocenil stanje in vrednost doma. Čeprav je to neobvezno, je priporočljivo, da se izognete morebitnim nepričakovanim stroškom popravila in zagotovite, da je vrednost nepremičnine točna. Pristojbine se lahko razlikujejo glede na vrsto opravljene ankete.



Pravni stroški in stroški prenosa nepremičnine: Pravni stroški se nanašajo na stroške, plačane pooblaščenemu odvetniku za prenos nepremičnine za urejanje pravnih vidikov nakupa nepremičnine. Te pristojbine običajno krijejo iskanje nepremičnin, pregled pogodb, prenos lastništva in obdelavo prenosa sredstev.



Davek na promet nepremičnin: Davek na promet nepremičnin je enkratno plačilo, ki se plača po zaključku nakupa nepremičnine. Znesek davka, ki ga boste morali plačati, je odvisen od vaše države ali ozemlja, vrednosti nepremičnine in od tega, ali ste kupec prvega stanovanja, vlagatelj ali lastnik. Kupci imajo 30 dni od nakupa nepremičnine za plačilo.



Provizija za odobritev posojila: To je enkratna provizija, ki jo posojilodajalec zaračuna za kritje stroškov odobritve posojila. To običajno vključuje obdelavo vloge, pripravo dokumentov za posojilo in izvajanje cenitev nepremičnin.