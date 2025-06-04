Hipotēku kalkulators
Aprēķiniet ikmēneša hipotekārā kredīta atmaksu un plānojiet sava īpašuma iegādi Apvienotajā Karalistē, izmantojot Xe hipotēku kalkulatoru. Ievadiet īpašuma vērtību, noguldījumu, hipotekārā kredīta termiņu un procentu likmi, lai aprēķinātu ikmēneša maksājumus.
Kā lietot Xe hipotēku kalkulatoru
Izvēlieties savu valsti
Izvēlieties valsti, kurā vēlaties iegādāties īpašumu, lai iegūtu precīzus hipotekāro kredītu aprēķinus, pamatojoties uz vietējām likmēm.
Ievadiet īpašuma vērtību
Pievienojiet sava īpašuma vērtību, lai palīdzētu mums aprēķināt hipotekārā kredīta summu un aplēst ikmēneša maksājumus.
Pievienot depozīta summu
Ievadiet savu iemaksas summu. Tas nosaka hipotekārā kredīta lielumu un ikmēneša maksājumu.
Hipotekārā kredīta termiņa izvēle
Izvēlieties hipotekārā kredīta ilgumu, lai noteiktu ikmēneša atmaksu un kopējos laika gaitā samaksātos procentus.
Ieejas procentu likme
Ievadiet paredzamo procentu likmi, ko plānojat saņemt. Tas ietekmē kopējo laika gaitā samaksāto procentu summu.
Izvēlieties sūtīt valūtu
Izvēlieties valūtu, kurā vēlaties maksāt, lai reāllaikā redzētu savu ikmēneša hipotekārā kredīta atmaksu.
Izdevumi, kas iekļauti hipotēkas izmaksās
Īpašuma vērtība: Šī ir kopējā summa, ko jūs maksāsiet par mājokli. Īpašuma vērtība tieši ietekmē hipotekārā kredīta summu, ikmēneša hipotēkas atmaksu un kopējās izmaksas. Izvēloties mājokli, ņemiet vērā arī citus izdevumus, piemēram, zīmognodevu, maksu par apsekojumu un juridiskās izmaksas, lai nepārsniegtu savu budžetu.
Depozīts: Iegādājoties mājokli, jums būs jāsamaksā procentuāla daļa no kopējās īpašuma vērtības - tā dēvētais depozīts. Lielāks depozīts samazina hipotekārā kredīta summu un samazina ikmēneša atmaksu, savukārt mazāks depozīts šīs izmaksas palielina.
Procentu likme: Procentu likme ir procentuālā daļa no hipotekārā kredīta summas, ko aizdevējs iekasēs no jums par naudas aizņemšanos un kas ietekmē to, cik lielu summu katru mēnesi atmaksāsiet. Zemāka likme samazina kopējās aizdevuma izmaksas, bet augstāka likme tās palielina.
Hipotēkas termiņš: Hipotēkas termiņš ir laiks, kas nepieciešams hipotekārā kredīta atmaksai. Jūs varat izvēlēties hipotekāro kredītu ar termiņu no 10 līdz 40 gadiem. Īsāka termiņa gadījumā ikmēneša maksājumi būs lielāki, bet kopumā tiks maksāti mazāki procenti. Tomēr ilgāks termiņš samazina hipotēkas atmaksu un palielina kopējās procentu izmaksas.
MIG: Hipotekārā nodrošinājuma garantija (MIG) ir aizdevēja aizsardzības apdrošināšanas polise, kas ir nepieciešama, ja aizņēmēja aizdevuma un vērtības attiecība pārsniedz 75%. MIG palīdz nodrošināt lielākus hipotekāros kredītus ar mazākiem noguldījumiem, taču aizdevēji var iekasēt iepriekšēju maksu vai paaugstināt hipotekārā kredīta likmi. Tas aizsargā aizdevēju, sedzot iespējamos zaudējumus, ja jūs nespējat atmaksāt aizdevumu.
Izkārtojuma maksa: Vienošanās maksa ir aizdevēja maksa par hipotekārā kredīta noformēšanu. Tās var būt no 0,5% līdz 1% no hipotēkas summas. Jūs varat izvēlēties maksāt maksu avansā vai pievienot to hipotekārajam kredītam, tādējādi palielinot kopējās izmaksas. Salīdziniet gan procentu likmes, gan vienošanās maksu, lai iegūtu vislabāko piedāvājumu.
Hipotekārā maksājuma formula
Šī formula palīdz aprēķināt ikmēneša hipotekārā kredīta atmaksu, pamatojoties tikai uz hipotēkas summu, procentu likmi un hipotekārā kredīta termiņu. Tajā nav iekļautas nekādas papildu izmaksas, piemēram, pašvaldības nodoklis, ēku apdrošināšana vai vienošanās maksa, kas var palielināt jūsu kopējo ikmēneša maksājumu.
Izmantojot šo formulu, manuāli aprēķiniet ikmēneša hipotekārā kredīta atmaksu:
Šāds sadalījums:
M= Ikmēneša atmaksas maksājumi:
Tas ir tas, ko jūs risināt. Lai sāktu, apkopot hipotekārā kredīta informāciju. Šie faktori noteiks, cik lielu summu katru mēnesi atmaksāsiet.
P = pamatsumma:
Tas ir neatmaksātā hipotekārā kredīta atlikums jeb kopējā summa, kas jums vēl ir jāsamaksā par hipotekāro kredītu. Hipotekārā kredīta atlikums tieši ietekmē jūsu ikmēneša maksājumus, procentu izmaksas un mājas kapitālu. Samazinoties atlikumam, jūs iegūsiet vairāk īpašumtiesību uz savu īpašumu.
r = Mēneša procentu likme:
Hipotekārā kredīta procentu likme ir gada likme, kas gada laikā tiks maksāta katru mēnesi. Lai noteiktu mēneša procentu likmi, gada procentu likmi daliet ar mēnešu skaitu gadā. Piemēram, ja jūsu gada procentu likme ir 5%, tas izskatās kā 0,05/12 = 0,004167.
n = atmaksas maksājumu skaits:
Tas ir kopējais ikmēneša maksājumu skaits, ko veiksiet hipotekārā kredīta termiņa laikā. Lai noskaidrotu kopējo summu, reiziniet hipotekārā kredīta termiņu gados ar 12. Piemēram, ja hipotekārā kredīta termiņš ir 25 gadi, tas izskatās šādi: 25x12 = 300. Tas nozīmē, ka visā hipotekārā kredīta termiņa laikā veiksiet kopumā 300 atmaksu.
Biežāk sastopamie hipotēku veidi
Hipotēkas nosaka pēc procentu likmes struktūras, piemēram, fiksēta vai mainīga hipotēka, vai pēc atmaksas veida, piemēram, atmaksas vai tikai procentu likmes. Biežāk sastopamie hipotekāro kredītu veidi ir hipotekārie kredīti ar fiksētu procentu likmi, diskonta kredīti un hipotekārie kredīti ar mainīgu procentu likmi.
Hipotēkas atmaksas veidi
Hipotekārā kredīta atmaksas veidi attiecas uz dažādām hipotekārā kredīta atmaksas metodēm.
Hipotekārā kredīta atmaksa: Atmaksājamā hipotēka ir hipotēkas veids, kurā ikmēneša maksājumi sedz gan aizdevuma summu, gan procentus. Šis hipotēkas veids ir paredzēts pircējiem, kuri vēlas, lai hipotēka tiktu pilnībā atmaksāta līdz termiņa beigām.
Procentu hipotēka: Procentu hipotēkas: katru mēnesi maksājiet tikai procentus, bet hipotēkas summa paliek nemainīga. Hipotekārā kredīta termiņa beigās jums būs jāatmaksā liela vienreizēja summa, parasti izmantojot uzkrājumus, ieguldījumus vai īpašuma pārdošanu.
Hipotekāro procentu veidi
Tas ir veids, kā procentu likme tiks piemērota hipotekārajam kredītam, ietekmējot to, vai procentu likme paliks nemainīga vai svārstīsies visā termiņā.
Fiksētas likmes hipotekārais kredīts: Fiksētas likmes hipotēkas gadījumā procentu likme nemainās noteiktu laiku, parasti 2 līdz 5 gadus. Tāpēc ikmēneša maksājumi paliek nemainīgi un paredzami. Kad noteiktais periods ir beidzies, jums ir jāizvēlas pārformēt hipotēku, lai nodrošinātu jaunu fiksētu līgumu. Pretējā gadījumā hipotekārajam kredītam tiks piemērota aizdevēja standarta mainīgā likme (SVR), kas bieži vien ir augstāka.
Mainīgas likmes hipotekārais kredīts: Mainīgas procentu likmes hipotēka ir hipotekārā kredīta veids, kura procentu likme laika gaitā var mainīties, kas nozīmē, ka ikmēneša maksājumi var palielināties vai samazināties. Mainīgās likmes mainās, pamatojoties uz aizdevēja noteikto likmi vai ārēja avota, piemēram, Anglijas Bankas, atsauces likmi.
1. Standarta mainīgā likme (SVR)
Standarta mainīgā likme (SVR) ir mainīgās likmes hipotekārā kredīta veids, ko aizdevējs jums piešķir pēc tam, kad beidzas jūsu hipotekārā kredīta ar fiksētu likmi termiņš. Procentu likmi nosaka aizdevējs, un bieži vien par to jāmaksā lielākas procentu likmes, lai gan tās jebkurā brīdī var palielināties vai samazināties.
2. Atlaides hipotēka
Šis ir mainīgas likmes hipotēkas veids, kura pamatā ir aizdevēja SVR likme ar atlaidi fiksētam periodam, parasti 2 līdz 5 gadiem. Kad atlaide beidzas, hipotekārais kredīts atgriežas pie SVR.
3. Izsekošanas hipotēka
Izsekošanas hipotēka ir vēl viens mainīgās likmes hipotēkas veids, kura procentu likme ir atkarīga no Anglijas Bankas bāzes likmes, kurai pieskaitīta noteikta procentu likme. Parasti tās parasti ir spēkā 2 līdz 5 gadus, un likmes pieaug vai samazinās atkarībā no tirgus apstākļiem.
Papildu nodevas un nodokļi, iegādājoties īpašumu
Mērnieka honorārs: Pirms īpašuma iegādes jūs, iespējams, vēlēsieties nolīgt mērnieku, lai novērtētu mājokļa stāvokli un vērtību. Lai gan tas nav obligāti, to ieteicams darīt, lai izvairītos no neparedzētiem remonta izdevumiem un nodrošinātu, ka īpašuma vērtība ir precīza. Maksa var atšķirties atkarībā no veiktā apsekojuma veida.
Juridiskās un īpašuma nodošanas maksas: Juridiskās izmaksas attiecas uz izmaksām, kas tiek maksātas licencētam konveijeram par īpašuma pirkšanas juridisko aspektu kārtošanu. Šīs maksas parasti sedz īpašuma meklēšanas, līgumu sagatavošanas, zemes reģistra reģistrācijas un līdzekļu pārskaitīšanas izmaksas.
Ēku apdrošināšana: Aizdevēji var prasīt, lai jums būtu ēku apdrošināšana, kas sedz īpašuma konstrukcijas pret ugunsgrēka, plūdu, vētras vai citu katastrofu radītiem bojājumiem. Šī prasība parasti ir hipotekārā kredīta nosacījums, taču jūs varat izvēlēties dažādus seguma līmeņus un izmaksas atkarībā no sava īpašuma.
Zīmognodevas zemes nodoklis: Zīmognodevas zemes nodoklis (SDLT) ir vienreizējs maksājums, ko maksā pēc īpašuma iegādes pabeigšanas. Nodokļa summa, kas jums būs jāmaksā, ir atkarīga no jūsu mājokļa cenas un hipotekārā kredīta veida. Pircējiem 30 dienu laikā pēc mājokļa iegādes ir jāveic maksājums. Pirmā mājokļa pircējiem var nebūt jāmaksā SDLT par īpašumiem līdz noteiktai vērtībai.
Pašvaldības nodoklis: Pašvaldības nodoklis ir vietējais nodoklis, kura pamatā ir vērtēšanas grupa, kurā atrodas jūsu īpašums. Tas palīdz finansēt atkritumu savākšanu, ielu uzturēšanu, vietējo izglītību un citus sabiedriskos pakalpojumus. Šo nodokli var maksāt katru gadu vai sadalīt ikmēneša maksājumos, parasti 10 vai 12 mēnešus.
Kā noteikt īpašuma vērtību, ko varat atļauties
Aprēķiniet, cik dārgu mājokli varat atļauties, izmantojot 28/36 likumu. Saskaņā ar šo vadlīniju mājokļa izmaksas, piemēram, hipotekārais kredīts, ēkas apdrošināšana un maksa par pakalpojumiem, nedrīkst pārsniegt 28% no jūsu bruto ienākumiem mēnesī. Savukārt kopējiem ikmēneša parāda maksājumiem, tostarp personīgajiem kredītiem, automašīnas finansējumam un kredītkartēm, vajadzētu nepārsniegt 36% no jūsu ienākumiem.
28/36 metode
Alekss nopelna 6000 mārciņu mēnesī pirms nodokļu nomaksas. Pamatojoties uz 28% noteikumu, viņa hipotekārā kredīta atmaksai, ieskaitot ēku apdrošināšanu un apkalpošanas maksu, vajadzētu būt 1680 £. Kopā ar 800 sterliņu mārciņu citiem parāda maksājumiem viņa kopējais parāds ir 2480 sterliņu mārciņas, kas pārsniedz 36% limitu. Aleksam pirms iegādes būs jāpielāgo mājokļa iegādes budžets vai jāsamazina parādsaistības.
Citi pieejamības noteikumi
28/36 noteikums ir tikai viena no pieejām. Aizdevēji ņem vērā arī jūsu parāda un ienākumu attiecību (DTI), kas nosaka jūsu kopējo ikmēneša parādu attiecību pret ienākumiem. Turklāt tādi faktori kā kredītvērtējums, noguldījumu uzkrājumi un regulāri dzīves izdevumi ietekmē to, cik varat atļauties aizņemties.
Turpmākie soļi pēc hipotekārā kredīta atmaksas aprēķināšanas
Pēc tam, kad esat aprēķinājis hipotekārā kredīta atmaksu, izpildiet šos soļus, lai turpinātu nekustamā īpašuma iegādi.
1. solis: salīdziniet hipotekāro kredītu iespējas, procentu likmes un komisijas maksu no dažādiem avotiem, lai atrastu savām vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu.
2. solis: panāciet principiālu vienošanos. Tas ir hipotekārā kreditora nosacīts hipotekārā kredīta apstiprinājums, kas sniedz aplēses par to, cik daudz jūs varat aizņemties.
3. solis: sāciet mājokļa meklēšanu. Kad esat atradis mājokli, ar nekustamā īpašuma aģenta starpniecību iesniedziet piedāvājumu un vienojieties ar pārdevēju par labāko piedāvājumu.
4. solis: Kad jūsu piedāvājums ir pieņemts, varat oficiāli pieteikties hipotekārajam kredītam. Aizdevējs pārbaudīs jūsu finanšu stāvokli un veiks īpašuma novērtējumu, lai pārliecinātos, ka mājoklis ir hipotekārā kredīta summas vērts.
5. solis: nolīgt pārvedēju. Viņi veiks juridiskās pārbaudes, īpašuma meklēšanu un līgumu slēgšanu, lai pārliecinātos, ka ar mājokli nav juridisku problēmu.
6. solis: Apmainiet līgumus un samaksājiet depozītu. Kad juridiskās pārbaudes ir pabeigtas, jūs samaksāsiet depozītu un darīsiet pārdošanu juridiski saistošu.
7. posms: pabeigšanas dienā pārskaita atlikušos līdzekļus un jūsu pārvedējs reģistrē īpašumu uz jūsu vārda.
Biežāk uzdotie jautājumi - Xe hipotēku kalkulators Lielbritānija
Xe hipotēku kalkulators Apvienotajai Karalistei ir tiešsaistes rīks, kas ļauj aprēķināt ikmēneša hipotekārā kredīta atmaksu, ievadot īpašuma vērtību, noguldījumu, hipotekārā kredīta termiņu un procentu likmi. Šis kalkulators palīdz Apvienotās Karalistes mājokļu pircējiem plānot budžetu un salīdzināt dažādus hipotekāro kredītu scenārijus.
Jūsu ikmēneša atmaksu ietekmē:
Īpašuma vērtība: Mājokļa, kuru vēlaties iegādāties, kopējā vērtība.
Depozīts: Depozīts: avansa maksājums skaidrā naudā, kas samazina summu, kas jums ir jāaizņemas.
Hipotēkas termiņš: 15, 25 vai 30 gadi).
Procentu likme: Gada procentu likme (GPL), ko piemēro hipotekārajam kredītam un kas ietekmē gan atmaksu, gan kopējo procentu summu.
Papildu izdevumi: Papildu izmaksas: tādas izmaksas kā zīmognodeva, maksa par apsekojumu un juridiskie izdevumi, kas var ietekmēt jūsu kopējās mājokļa iegādes izmaksas.
Lielāks depozīts samazina hipotekārā kredīta summu, tādējādi samazinot ikmēneša maksājumus un samazinot kopējos procentu maksājumus termiņa laikā. Turpretī mazāks depozīts palielina aizdevuma summu un var radīt lielākus atmaksājamos maksājumus vai papildu maksu, piemēram, hipotekāro garantiju (MIG).
Xe hipotēku kalkulators ļauj izpētīt dažādas Apvienotās Karalistes hipotēku iespējas, tostarp:
Fiksētas likmes hipotekārie kredīti: Piedāvā fiksētu procentu likmi uz noteiktu laiku, nodrošinot stabilu ikmēneša atmaksu.
Mainīgas procentu likmes hipotekārie kredīti: Procentu likme var svārstīties atkarībā no tirgus apstākļiem, kas laika gaitā var ietekmēt jūsu atmaksu.
Atmaksājamie hipotekārie kredīti: Hipotekārās hipotēkas: Hipotekārās hipotēkas, kurās gan pamatsumma, gan procenti tiek atmaksāti visā hipotēkas termiņa laikā.
Procentu hipotekārie kredīti: Hipotekārās hipotēkas: ja katru mēnesi maksājat tikai procentus un termiņa beigās atmaksājat pamatsummu.
Xe piemēro standarta hipotekārā maksājuma formulu:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
kur:
M ir ikmēneša atmaksas summa,
P ir pamatsumma (aizdevuma summa),
r ir mēneša procentu likme (gada likme, kas dalīta ar 12), un
n ir kopējais atmaksas maksājumu skaits (aizdevuma termiņš gados, reizināts ar 12).
Šī formula parāda, kā procentu likmes vai hipotēkas termiņa izmaiņas ietekmē jūsu ikmēneša izmaksas.
Lai samazinātu atmaksu, varat:
Palieliniet savu depozītu: Lielāks depozīts samazina nepieciešamo aizdevuma summu.
Izvēlieties ilgāku hipotekārā kredīta termiņu: Tas samazina ikmēneša maksājumu, lai gan var palielināt kopējo samaksāto procentu summu.
Izvēlieties lētāku īpašumu: Zemāka īpašuma vērtība nozīmē mazāku hipotekāro kredītu.
Turklāt, meklējot konkurētspējīgas procentu likmes, varat samazināt savus atmaksas maksājumus.
Lai gan Xe hipotēku kalkulators koncentrējas uz jūsu ikmēneša maksājumiem, pamatojoties uz jūsu kredīta informāciju, atcerieties, ka īpašuma iegādes kopējās izmaksas palielina papildu izmaksas, piemēram, zīmognodevas zemes nodoklis (SDLT), maksa par apsekošanu un juridiskās izmaksas. Lai reālistiski novērtētu savus kopējos izdevumus, ir svarīgi tos iekļaut budžetā.
Pēc tam, kad esat ieguvis paredzamos atmaksājamos maksājumus, nākamie soļi ir šādi:
Aizdevēju salīdzināšana: Izpētiet dažādus hipotekāro kredītu piedāvājumus, procentu likmes un komisijas maksas, lai atrastu labāko piedāvājumu.
Iepriekšēja apstiprinājuma saņemšana: Iesniedziet savu finanšu informāciju, lai noteiktu, cik lielu summu varat aizņemties.
Māju medības: Meklējiet īpašumus atbilstoši jūsu aprēķinātajam budžetam.
Pieteikšanās hipotekārā kredīta saņemšanai: Aizpildiet pieteikuma iesniegšanas procesu pie izvēlētā aizdevēja, iesniedzot nepieciešamos dokumentus.
Pirkuma pabeigšana: Samaksājiet depozītu un pabeidziet juridisko procesu, lai nodrošinātu savu jauno mājokli.