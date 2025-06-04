Hipotēku kalkulators
Aprēķiniet ikmēneša mājokļa kredīta atmaksu un plānojiet sava īpašuma iegādi Austrālijā, izmantojot Xe hipotekāro kredītu likmju kalkulatoru. Ievadiet īpašuma vērtību, noguldījumu, aizdevuma termiņu un procentu likmi, lai aprēķinātu ikmēneša maksājumus.
Izmantojiet Xe hipotekāro likmju kalkulatoru
Izvēlieties savu valsti
Izvēlieties valsti, kurā iegādājaties īpašumu, lai iegūtu mājokļa kredīta aprēķinus, pamatojoties uz vietējām likmēm.
Ievadiet īpašuma vērtību
Pievienojiet sava īpašuma vērtību, lai palīdzētu mums aprēķināt aizdevuma summu un aplēst ikmēneša maksājumus.
Pievienot depozīta summu
Ievadiet summu, ko plānojat iemaksāt kā depozītu. Tas nosaka aizdevuma lielumu un ikmēneša maksājumu.
Izvēlieties aizdevuma termiņu
Izvēlieties aizdevuma termiņu, lai noteiktu ikmēneša maksājumus un kopējos laika gaitā samaksātos procentus.
Ieejas procentu likme
Ievadiet paredzamo procentu likmi, ko plānojat saņemt. Tas ietekmē kopējo laika gaitā samaksāto procentu summu.
Izvēlieties sūtīt valūtu
Izvēlieties valūtu, kurā vēlaties veikt maksājumus, lai reāllaikā redzētu, kā konvertē jūsu ikmēneša mājokļa kredīta atmaksu.
Izdevumi, kas ņemti vērā ikmēneša mājokļa kredīta izmaksās
Īpašuma vērtība: Šī ir kopējā summa, ko jūs maksāsiet par mājokli. Īpašuma vērtība tieši ietekmē jūsu mājokļa aizdevuma summu, ikmēneša maksājumus un kopējās izmaksas. Izvēloties mājokli, ņemiet vērā arī citus izdevumus, piemēram, zīmognodevu, pašvaldības nodevas un apdrošināšanu, lai nepārsniegtu savu budžetu.
Depozīts: Iegādājoties mājokli, jums būs jāsamaksā procentuāla daļa no kopējās īpašuma vērtības - tā dēvētais depozīts. Lielāks depozīts samazina aizdevuma summu un samazina ikmēneša maksājumus, savukārt mazāks depozīts šīs izmaksas palielina.
Procentu likme: Procentu likme ir procentuālā daļa no aizdevuma summas, ko aizdevējs iekasēs no jums par naudas aizņemšanos, ietekmējot jūsu ikmēneša maksājumus. Zemāka likme samazina kopējās aizdevuma izmaksas, bet augstāka likme tās palielina.
Aizdevuma termiņš: Aizdevuma termiņš ir laiks, kas būs nepieciešams, lai atmaksātu mājokļa kredītu. Jūs varat izvēlēties aizdevuma termiņu no 10 līdz 30 gadiem, lai gan daži aizdevēji var piedāvāt termiņu līdz pat 40 gadiem. Īsāka termiņa gadījumā ikmēneša maksājumi būs lielāki, bet kopumā tiks maksāti mazāki procenti. Tomēr ilgāks termiņš samazina mājokļa kredīta atmaksu un palielina kopējās procentu izmaksas.
LMI: Aizdevēja hipotekārā apdrošināšana parasti ir nepieciešama, ja jūsu noguldījums ir mazāks par 20%, iegādājoties mājokli. Tas aizsargā aizdevēju gadījumā, ja nespējat atmaksāt aizdevumu. LMI parasti tiek pieskaitīts ikmēneša atmaksai, taču to var maksāt arī avansā.
Ēku apdrošināšana: Aizdevēji var prasīt, lai jums būtu ēku apdrošināšana, kas sedz īpašuma konstrukcijas pret ugunsgrēka, plūdu, vētras vai citu katastrofu radītiem bojājumiem. Šī prasība parasti ir aizdevuma nosacījums, taču jūs varat izvēlēties dažādus seguma līmeņus un izmaksas atkarībā no sava īpašuma.
Hipotekārā maksājuma formula
Šī formula palīdz aprēķināt ikmēneša hipotekārā kredīta atmaksu, pamatojoties tikai uz aizdevuma summu un procentiem. Tajā nav iekļautas nekādas papildu izmaksas, piemēram, zīmognodeva, pašvaldības nodevas vai citi maksājumi, kas var palielināt jūsu kopējo ikmēneša maksājumu.
Izmantojot šo formulu, manuāli aprēķiniet ikmēneša hipotekārā kredīta atmaksu:
Šāds sadalījums:
M= Ikmēneša atmaksas maksājumi:
Tas ir tas, ko jūs risināt. Lai sāktu, apkopojiet informāciju par savu aizdevumu. Šie faktori noteiks, cik lielu summu katru mēnesi atmaksāsiet.
P = pamatsumma:
Tas ir aizdevuma atlikums jeb kopējā summa, kas jums vēl ir jāsamaksā par mājokļa kredītu. Jūsu aizdevuma atlikums tieši ietekmē jūsu ikmēneša maksājumus, procentu izmaksas un mājas kapitālu. Samazinoties atlikumam, jūs iegūsiet vairāk īpašumtiesību uz savu īpašumu.
r = Mēneša procentu likme:
Mājokļa kredīta procentu likme ir gada likme, kas tiks maksāta katru mēnesi gada laikā. Lai noteiktu mēneša procentu likmi, gada procentu likmi daliet ar mēnešu skaitu gadā. Piemēram, ja jūsu gada procentu likme ir 5%, tas izskatās kā 0,05/12 = 0,004167.
n = atmaksas maksājumu skaits:
Tas ir kopējais atmaksas maksājumu skaits, ko veiksiet visā aizdevuma darbības laikā. Lai noteiktu kopējo summu, reiziniet aizdevuma termiņu gados ar 12. Piemēram, ja jūsu aizdevuma termiņš ir 30 gadi, tas izskatās šādi: 30x12 = 360. Tas nozīmē, ka visā aizdevuma termiņā veiksiet 360 atmaksas maksājumus.
Biežāk sastopamie mājokļa aizdevumu veidi
Mājokļa kredītu nosaka pēc tā procentu likmes struktūras, piemēram, fiksēta vai mainīga, vai atmaksas metodes, piemēram, mainīga (pamatsumma un procenti) vai tikai procenti. Biežāk sastopamie aizdevumu veidi ir aizdevumi ar fiksētu, mainīgu un dalītu procentu likmi.
Mājokļa kredīta atmaksas veidi
Mājokļa kredīta atmaksas veidi attiecas uz dažādām kredīta atmaksas metodēm.
Mainīgs (pamatsummas un procentu) atmaksa: Mainīgs kredīts ir mājokļa kredīts, kura ikmēneša maksājumi sedz gan pamatsummu, gan procentus. Šī procentu likme ir mainīga, t. i., laika gaitā tā mainās, un tas var izraisīt ikmēneša atmaksas svārstības. Šis mājokļa kredīts ir paredzēts pircējiem, kuri vēlas, lai kredīts tiktu pilnībā atmaksāts līdz termiņa beigām.
Atmaksāšana tikai ar procentiem: Procentu aizdevumu atmaksa: katru mēnesi jāmaksā tikai procenti, bet aizdevuma summa paliek nemainīga. Tikai procentu periods ilgst aptuveni 1 līdz 5 gadus, un pēc tam aizdevums atkal kļūs par pamatsummas un procentu aizdevumu, ja vien jūs nepieprasīsiet vēl vienu tikai procentu periodu.
Mājokļa kredīta procentu veidi
Tas ir veids, kā aizdevumam tiks piemērota procentu likme, kas ietekmē to, vai procentu likme paliks nemainīga vai svārstīsies visā aizdevuma termiņā.
Aizdevums ar nemainīgu procentu likmi: Fiksētas likmes aizdevuma gadījumā procentu likme saglabājas nemainīga noteiktu laiku, parasti no 1 līdz 5 gadiem. Tāpēc ikmēneša maksājumi paliek nemainīgi un paredzami. Kad noteiktais periods ir beidzies, jums ir jāizvēlas refinansēt, lai nodrošinātu jaunu fiksētu līgumu. Pretējā gadījumā aizdevumam tiks piemērota mainīgā likme.
Kredīts ar mainīgu procentu likmi: Procentu likme laika gaitā mainās, parasti atkarībā no Austrālijas Rezervju bankas (RBA) noteiktās naudas likmes. Tas nozīmē, ka jūsu ikmēneša atmaksas maksājumi var palielināties vai samazināties atkarībā no likmju izmaiņām.
Kredīts ar dalītu likmi: Dalītās likmes aizdevums ir fiksētas likmes un mainīgas likmes aizdevumu kombinācija. Daļai aizdevuma ir noteikta fiksēta procentu likme, bet otrai daļai - mainīga procentu likme. Šis aizdevuma veids nodrošina līdzsvaru starp mainīgās likmes elastīgumu un fiksētās likmes noteiktību.
Bieži sastopamās sākotnējās izmaksas, iegādājoties īpašumu
Padomes tarifi: Pašvaldības nodevas ir vietējās pašvaldības nodoklis, kura pamatā ir jūsu īpašuma vērtība. Tas palīdz finansēt atkritumu savākšanu, ceļu uzturēšanu, parku, bibliotēku un citus sabiedriskos pakalpojumus. Šo nodokli var maksāt katru gadu vai sadalīt ceturkšņa vai mēneša maksājumos.
Maksa par īpašuma novērtēšanu: Pirms īpašuma iegādes jūs, iespējams, vēlēsieties nolīgt būvekspertu, lai novērtētu mājas stāvokli un vērtību. Lai gan tas nav obligāti, to ieteicams darīt, lai izvairītos no neparedzētiem remonta izdevumiem un nodrošinātu, ka īpašuma vērtība ir precīza. Maksa var atšķirties atkarībā no veiktā apsekojuma veida.
Juridiskās un īpašuma nodošanas maksas: Juridiskās izmaksas attiecas uz izmaksām, kas tiek maksātas licencētam konveijeram par īpašuma pirkšanas juridisko aspektu kārtošanu. Šīs maksas parasti sedz īpašuma meklēšanas, līguma izskatīšanas, īpašumtiesību nodošanas un līdzekļu pārskaitīšanas izmaksas.
Zīmognodevas zemes nodošanas nodoklis: Zīmognodevas nodoklis ir vienreizējs maksājums, ko maksā pēc īpašuma iegādes pabeigšanas. Nodokļa summa, kas jums būs jāmaksā, ir atkarīga no jūsu štata vai teritorijas, īpašuma vērtības un no tā, vai esat mājokļa pircējs pirmo reizi, investors vai īpašnieks. Pircējiem 30 dienu laikā pēc mājokļa iegādes ir jāveic maksājums.
Aizdevuma izsniegšanas maksa: Šī ir vienreizēja maksa, ko iekasē aizdevējs, lai segtu aizdevuma izveides izmaksas. Tas parasti ietver pieteikuma apstrādi, aizdevuma dokumentu sagatavošanu un īpašuma novērtēšanu.
Pamatnostādnes par mājokļa kredīta pieejamību
Ja neesat pārliecināts, cik daudz varat atļauties aizņemties mājokļa kredītam, aizdevēji izvērtēs jūsu ienākumus, izdevumus un esošās parādsaistības, izmantojot tādus rīkus kā mājsaimniecības izdevumu rādītājs (HEM) un parāda un ienākumu attiecība (DTI).
HEM
HEM aprēķina jūsu tipiskos dzīves izdevumus, pamatojoties uz tādiem faktoriem kā mājsaimniecības lielums un atrašanās vieta. Tas palīdz aizdevējiem novērtēt, vai jūsu dzīves izdevumi atbilst jūsu ienākumiem.
DTI
Lai parādītu aizdevējiem, cik lielas parādsaistības jūs varat pārvaldīt, ar DTI koeficientu tiek salīdzināti jūsu kopējie ikmēneša parāda maksājumi, tostarp nākamā mājokļa kredīts, ar jūsu bruto ienākumiem mēnesī.
30% noteikums
Lai izvairītos no stresa saistībā ar mājokļa kredītu, parasti tiek ievērots 30% noteikums. Tajā noteikts, ka mājokļa kredīta atmaksa nedrīkst pārsniegt 30% no jūsu bruto ienākumiem.
Nākamie soļi pēc mājokļa kredīta atmaksas aprēķināšanas
Pēc tam, kad esat aprēķinājis mājokļa kredīta atmaksu, izpildiet šos soļus, lai turpinātu nekustamā īpašuma iegādi.
1. solis: salīdziniet mājokļa aizdevumu iespējas, procentu likmes un komisijas maksu no dažādiem avotiem, lai atrastu savām vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu.
2. solis: saņemiet iepriekšēju apstiprinājumu aizdevuma saņemšanai. Tas ir aizdevēja nosacīts apstiprinājums, kas sniedz aptuvenu aplēsi par to, cik daudz jūs varat aizņemties.
3. solis: sāciet mājokļa meklēšanu. Kad esat atradis mājokli, ar nekustamā īpašuma aģenta starpniecību iesniedziet piedāvājumu un vienojieties ar pārdevēju par labāko piedāvājumu.
4. solis: Kad jūsu piedāvājums ir pieņemts, varat oficiāli pieteikties mājokļa kredītam. Aizdevējs pārbaudīs jūsu finanšu stāvokli un veiks īpašuma novērtējumu, lai pārliecinātos, ka mājoklis ir hipotekārā kredīta summas vērts.
5. solis: nolīgt pārvedēju. Viņi veiks juridiskās pārbaudes, īpašuma meklēšanu, sagatavos līgumu un pārliecināsies, ka ar mājokli nav juridisku problēmu.
6. solis: Apmainiet līgumus un samaksājiet depozītu. Kad juridiskās pārbaudes ir pabeigtas, jūs samaksāsiet depozītu un darīsiet pārdošanu juridiski saistošu.
7. posms: pabeigšanas dienā pārskaita atlikušos līdzekļus un jūsu pārvedējs reģistrē īpašumu uz jūsu vārda.
Biežāk uzdotie jautājumi - Xe hipotēku kalkulators Austrālija
Xe hipotekārā kredīta kalkulators Austrālijai ir tiešsaistes rīks, kas palīdz jums aprēķināt ikmēneša mājokļa kredīta atmaksu, iegādājoties īpašumu Austrālijā. Ievadot īpašuma vērtību, noguldījuma summu, aizdevuma termiņu un procentu likmi, varat ātri noteikt paredzamo ikmēneša maksājumu un efektīvi plānot savu budžetu.
Jūsu ikmēneša maksājumi ir atkarīgi no vairākiem galvenajiem faktoriem:
Īpašuma vērtība: Mājokļa, ko vēlaties iegādāties, kopējā vērtība.
Depozīts: Sākotnējais maksājums skaidrā naudā, kas samazina kopējo aizdevuma summu.
Aizdevuma termiņš: Tas ietekmē gan atmaksu, gan kopējo samaksāto procentu summu.
Procentu likme: Procentu likme: gada likme, kas izteikta mēneša skaitļos un ietekmē jūsu atmaksas summu.
Papildu izmaksas (pēc izvēles): Varat iekļaut tādus izdevumus kā zīmognodeva, pašvaldības nodevas un mājokļa apdrošināšana, lai iegūtu visaptverošu pārskatu par jūsu maksājumu saistībām.
Lielāks depozīts samazina aizdevuma summu, tādējādi samazinot gan ikmēneša maksājumus, gan kopējo procentu summu aizdevuma darbības laikā. Turpretī, ja noguldījums ir mazāks par 20 %, tas var būt saistīts ar lielākiem atmaksājamiem maksājumiem, un, ja noguldījums ir mazāks par 20 %, var būt nepieciešama papildu apdrošināšana, piemēram, aizdevēja hipotekārā apdrošināšana (LMI)%.
Kalkulators var palīdzēt jums aprēķināt dažādu Austrālijā pieejamo mājokļa kredītu veidu, tostarp:
Parastie aizdevumi mājokļa iegādei: Standarta aizdevumi ar konkurētspējīgām procentu likmēm, kuriem parasti nepieciešams minimālais depozīts 20 % apmērā%.
Mājokļu aizdevumi ar augstu procentu likmi: Aizdevumi pircējiem ar mazāk nekā 20% noguldījumu, kas var ietvert LMI, lai aizsargātu aizdevēju.
Mājokļu aizdevumi ar fiksētu procentu likmi: Aizdevumi ar fiksētu procentu likmi uz noteiktu laiku, nodrošinot paredzamus ikmēneša maksājumus.
Mājokļu aizdevumi ar mainīgu procentu likmi: Aizdevumi, kuru procentu likme laika gaitā var mainīties, potenciāli ietekmējot jūsu atmaksas summu.
Xe hipotēku kalkulatora standarta formula ir šāda:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
kur:
M ir ikmēneša atmaksas summa
P ir pamatsumma (aizdevuma summa)
r ir mēneša procentu likme (gada likme dalīta ar 12).
n ir kopējais atmaksas maksājumu skaits (aizdevuma termiņš gados, reizināts ar 12).
Šī formula skaidri parāda, kā procentu likmes vai aizdevuma termiņa izmaiņas ietekmēs jūsu ikmēneša maksājumu.
Apsveriet šīs stratēģijas, lai samazinātu atmaksas apjomu:
Palieliniet savu depozītu: Lielāks depozīts samazina pamatsummu un var palīdzēt nodrošināt labāku procentu likmi.
Izvēlieties ilgāku aizdevuma termiņu: Pagarinot aizdevuma termiņu, samazinās ikmēneša atmaksa, tomēr laika gaitā var palielināties kopējie procenti.
Izvēlieties lētāku īpašumu: Zemāka pirkuma cena nozīmē mazāku aizdevumu, kas samazina jūsu ikmēneša izmaksas.
Šo papildu izmaksu iekļaušana sniedz reālu priekšstatu par jūsu kopējiem ikmēneša izdevumiem par mājokli. Jūsu ikmēneša budžetā var iekļaut zīmognodevu, pašvaldības nodevas un mājokļa apdrošināšanu, lai palīdzētu jums izprast visas izmaksas, kas saistītas ar mājokļa iegādi Austrālijā.
Parasti tiek ievērots 28/36 noteikums:
28% noteikums: jūsu kopējās mājokļa izmaksas (ieskaitot mājokļa kredīta atmaksu, nodokļus un apdrošināšanu) nedrīkst pārsniegt 28% no jūsu bruto ienākumiem mēnesī.
36% noteikums: jūsu kopējiem parāda maksājumiem jābūt mazākiem par 36% no jūsu ienākumiem.
Izmantojot XE hipotēku kalkulatoru un šīs vadlīnijas, jūs varēsiet noteikt reālu mājas cenu, kas atbilst jūsu budžetam.
Kad esat aprēķinājis aptuveno atmaksājamo summu, veiciet šādus soļus:
Salīdziniet aizdevējus: Lai atrastu labāko piedāvājumu, izpētiet un salīdziniet aizdevumu iespējas, procentu likmes un komisijas maksas.
Saņemiet iepriekšēju apstiprinājumu: Iesniedziet savu finanšu informāciju aizdevējam, lai uzzinātu, cik daudz varat aizņemties.
Sāciet mājokļu meklēšanu: Izmantojiet savu budžetu, lai meklētu piemērotus īpašumus Austrālijā.
Pieteikties aizdevumam: Aizpildiet hipotekārā kredīta pieteikumu un iesniedziet nepieciešamos dokumentus.
Pabeigt pirkumu: Veiciet iemaksu, pabeidziet noslēgšanas procesu un nodrošiniet savu jauno mājokli.