SWIFT/BIC kodai Marokas
Raskite tinkamą savo banko SWIFT/BIC kodą. Ieškokite pagal banko pavadinimą ir miestą arba pasirinkite iš populiarių bankų Marokas regione.
Reikia rasti savo banko SWIFT kodą Marokas?
Reikia SWIFT / BIC kodo, norint siųsti arba gauti tarptautinį pavedimą Marokas? Norėdami rasti teisingą savo banko ir konkretaus filialo SWIFT kodą, naudokite mūsų katalogą. Nesvarbu, ar pervedate pinigus į Marokas , ar siunčiate lėšas į užsienį, norint atlikti patikimus pervedimus, būtina turėti teisingą SWIFT kodą.
Kodėl verta rinktis „Xe“ siunčiant pinigus į Marokas
Geresni tarifai
Palyginkite mus su savo banku ir atraskite, kaip sutaupyti. Mūsų įkainiai dažnai lenkia didžiųjų bankų įkainius, taip maksimaliai padidindami jūsų pavedimo vertę.
Mažesni mokesčiai
Prieš patvirtindami pavedimą, iš anksto parodome visus mokesčius , kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate. Mūsų mažesni mokesčiai reiškia daugiau sutaupymų jums.
Greitesni pervedimai
Dauguma pervedimų atliekami tą pačią dieną. Suprantame, kad kalbant apie jūsų pinigus, laikas yra svarbus.
Dažnai užduodami klausimai
SWIFT kodas, dar žinomas kaip BIC (banko identifikavimo kodas), yra tarptautinis bankų ir finansų įstaigų identifikavimo standartas. Norint tiksliai ir saugiai siųsti arba gauti tarptautinius pavedimus, reikės teisingo SWIFT kodo Marokas .
Teisingą savo banko SWIFT kodą Marokas galite rasti ieškodami šiame puslapyje pagal savo banko pavadinimą, miestą arba skyrių. Taip pat galite pasitikrinti savo banko išrašą arba susisiekti su vietiniu filialu.
Kai kurie Marokas bankai visiems skyriams naudoja vieną SWIFT kodą, o kiti – tik konkretiems skyriams skirtus kodus. Geriausia pasitikrinti su savo banku, kad išvengtumėte vėlavimų ar klaidų atliekant tarptautinį pavedimą.
Jei Marokas esančiam bankui naudosite neteisingą SWIFT kodą, jūsų mokėjimas gali būti atidėtas, atmestas arba išsiųstas į neteisingą sąskaitą. Prieš pervesdami pinigus, visada dar kartą patikrinkite kodą su savo banku.
Ne, SWIFT kodas identifikuoja banką, o IBAN (tarptautinis banko sąskaitos numeris) – individualią sąskaitą. Ne visi Marokas bankai naudoja IBAN, tačiau tam tikriems pavedimams gali reikėti abiejų, ypač Europoje ar Artimuosiuose Rytuose.
SWIFT kodus Marokas galite patvirtinti taip:
Kreipkitės į savo banką
Ieškoma internetiniuose SWIFT kataloguose (pvz., šiame)
Ieškote kodo savo sąskaitos išraše?
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti SWIFT kodai, bankų pavadinimai, adresai ir kita susijusi informacija skirti tik bendrai informacijai. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, aktuali ar be klaidų. Išsami informacija gali keistis be įspėjimo ir gali neatspindėti naujausių atitinkamų finansų įstaigų duomenų.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio banko, finansų įstaigos ar tarpininko, įtraukto į sąrašą, teisinio statuso, reguliavimo statuso ar veiklos sąžiningumo. Mes nepatvirtiname ir netikriname jokių įtrauktų subjektų teisėtumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kaip jūs naudojatės pateikta informacija.
Bet kokie finansiniai sandoriai ar sprendimai, priimami remiantis šia informacija, atliekami jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis, taip pat dėl bet kokių sandorių su trečiosiomis šalimis, kurių informacija pateikiama šioje svetainėje.
Rekomenduojame prieš pradedant bet kokią operaciją savarankiškai patikrinti visą informaciją su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba ir nėra išverstas. Nors likusi šio puslapio dalis gali būti pateikta jūsų pasirinkta kalba, teisinis atsakomybės apribojimas lieka anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.