Central Bank of Bahrain SWIFT kodas Bahreinas
Central Bank of Bahrain SWIFT/BIC kodas yra BMAGBHBMXXX. Tačiau Central Bank of Bahrain gali naudoti skirtingus SWIFT / BIC kodus, priklausomai nuo paslaugos ar filialo. Jei nesate tikri, kurį naudoti, pasitikrinkite su gavėju arba susisiekite tiesiogiai su Central Bank of Bahrain .
BMAGBHBMXXX
Banko pavadinimas
CENTRAL BANK OF BAHRAIN
SWIFT kodas
BMAGBHBMXXX
Adresas
BUILDING 96, ROAD 1702
Miestas
MANAMA
Šalis
BAHRAIN
Tai yra pagrindinis SWIFT/BIC kodas Central Bank of Bahrain šalyje Bahrain
Vietiniai filialai
Žemiau rasite vietinius Central Bank of Bahrain filialus šalyje Bahrain.
Apie BMAGBHBMXXX
Pagrindinis SWIFT kodas, skirtas Central Bank of Bahrain esančiam Bahreinas , yra BMAGBHBMXXX. Šis kodas identifikuoja pagrindinį banko biurą tarptautiniams mokėjimams Bahreinas ir dažniausiai naudojamas, kai nereikia arba nėra konkretaus filialo kodo. Jei siunčiate pinigus į sąskaitą su Central Bank of Bahrain , esančią Bahreinas, ir gavėjas nepateikė vietinio filialo SWIFT kodo, BMAGBHBMXXX naudojimas paprastai yra saugus ir patikimas pasirinkimas.
Naudojant BMAGBHBMXXX
Galite naudoti pagrindinį Central Bank of BahrainSWIFT/BIC kodą BMAGBHBMXXX , kai:
Tarptautinio pinigų pervedimo siuntimas Central Bank of Bahrain per Bahreinas
Gavėjas nepateikė konkrečiam filialui skirto SWIFT/BIC kodo
Central Bank of Bahrain apdoroja mokėjimą centralizuotai per savo pagrindinę buveinę
Norite naudoti plačiai pripažintą numatytąjį SWIFT/BIC kodą
Patikrinkite, ar jūsų SWIFT mokėjime nėra klaidų
Prieš siųsdami SWIFT mokėjimą, dar kartą patikrinkite, ar SWIFT kodas sutampa su gavėjo banku ir ar sąskaitos numeris bei vardas ir pavardė įvesti teisingai. Net ir mažos klaidos gali sulėtinti arba sustabdyti perdavimą. Jei atlikote pavedimą su neteisingais duomenimis, susisiekite su savo banku.
Gaunate mokėjimą Central Bank of Bahrain adresu Bahreinas?
Norėdami gauti tarptautinį mokėjimą į savo Central Bank of Bahrain sąskaitą Bahreinas, turėsite pateikti teisingą SWIFT / BIC kodą, sąskaitos numerį ir kitus banko duomenis. Įsitikinkite, kad siuntėjas turi teisingą informaciją, kad išvengtumėte vėlavimų.
Dažnai užduodami klausimai
Pagrindinio Central Bank of Bahrain biuro SWIFT kodas yra BMAGBHBMXXX. Šis kodas dažniausiai naudojamas tarptautiniams pavedimams į banko Manama būstinę. Jis identifikuoja Central Bank of Bahrain SWIFT tinkle ir padeda užtikrinti, kad lėšos būtų nukreiptos į tinkamą finansų įstaigą.
Jei nežinote savo vietinio skyriaus SWIFT kodo, tarptautiniams mokėjimams gauti paprastai galite naudoti pagrindinio biuro SWIFT kodą (BMAGBHBMXXX). Vis dėlto, geriausia pasitikrinti su savo banku, kad išvengtumėte galimų vėlavimų. Teisingą kodą galite rasti savo internetinės bankininkystės portale, susisiekę su klientų aptarnavimo tarnyba arba peržiūrėję naujausią banko išrašą.
Taip, paprastai saugu naudoti pagrindinio biuro SWIFT kodą (BMAGBHBMXXX) tarptautiniams mokėjimams gauti, ypač jei jūsų vietinis skyrius neturi specialaus kodo. Central Bank of Bahrain vis tiek galės pervesti lėšas į jūsų sąskaitą naudodamas visą jūsų sąskaitos numerį ir kitus identifikavimo duomenis. Nepaisant to, visada pasitikrinkite šį metodą su savo banku, ypač didelių operacijų atveju.
Norėdami rasti teisingą SWIFT kodą savo konkrečiam Central Bank of Bahrain filialui, turite keletą variantų:
Naudokite mūsų filialo SWIFT kodo ieškiklį – tai paprasčiausias būdas patikrinti, ar jūsų filialas turi unikalų SWIFT kodą, ar turėtumėte naudoti pagrindinės buveinės kodą (BMAGBHBMXXX).
Prisijunkite prie savo Central Bank of Bahrain internetinės bankininkystės platformos ir peržiūrėkite pavedimo instrukcijas.
Susisiekite su vietiniu filialu arba skambinkite Central Bank of Bahrain klientų aptarnavimo tarnybai.
Peržiūrėkite naujausią banko išrašą arba čekių knygelę, kurioje gali būti tarptautinių mokėjimų informacija.
Jei jūsų filialas neturi unikalaus SWIFT kodo, paprastai galite naudoti BMAGBHBMXXX.
Jei įvedėte neteisingą SWIFT kodą:
Jūsų mokėjimas gali būti atidėtas arba atmestas.
Lėšos gali būti išsiųstos netinkamai finansų įstaigai ir jų atgavimas gali užtrukti.
Kai kurie bankai gali imti mokestį už grąžintus arba neteisingai nukreiptus mokėjimus.
Norėdami to išvengti, prieš siųsdami pavedimą, visada dar kartą patikrinkite SWIFT kodą ir sąskaitos informaciją.
Daugeliu atvejų norint gauti tarptautinius mokėjimus, reikės SWIFT kodo, nes jis identifikuoja gavėją banką ir užtikrina teisingą nukreipimą. Priklausomai nuo šalies ir pavedimo būdo, siuntėjui taip pat gali reikėti papildomos informacijos, pvz., jūsų sąskaitos numerio, maršruto numerio arba IBAN.
Taip, Central Bank of Bahrain paprastai turi pagrindinio biuro SWIFT kodą (BMAGBHBMXXX), taip pat tam tikrų vietų filialų SWIFT kodus. Jei galite rasti savo vietinio filialo SWIFT kodą, geriausia jį naudoti, kad būtų užtikrintas tiksliausias nukreipimas. Jei jūsų filialas neturi unikalaus kodo arba nesate tikri, tarptautiniams mokėjimams gauti paprastai priimtina naudoti pagrindinį kodą.
BMAGBHBMXXX yra standartinis SWIFT kodas, naudojamas Central Bank of Bahrain Manama pagrindinei būstinei. Kiti Central Bank of Bahrain subjektai, pvz., filialai skirtingose šalyse arba verslo padaliniai, gali turėti savo SWIFT kodus, ypač įmonių arba investicinės bankininkystės operacijoms. Skirtumas slypi vietoje arba verslo tiksle, tačiau daugumai asmeninių ir smulkaus verslo pervedimų į Bahreinas, BMAGBHBMXXX yra teisingas ir pakankamas kodas.
