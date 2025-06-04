Pasha Bank SWIFT kodas Azerbaidžanas
Pasha Bank SWIFT/BIC kodas yra PAHAAZ22XXX. Tačiau Pasha Bank gali naudoti skirtingus SWIFT / BIC kodus, priklausomai nuo paslaugos ar filialo. Jei nesate tikri, kurį naudoti, pasitikrinkite su gavėju arba susisiekite tiesiogiai su Pasha Bank .
PAHAAZ22XXX
Banko pavadinimas
PASHA BANK OJSC
SWIFT kodas
PAHAAZ22XXX
Adresas
13 YUSIF MAMMADALIYEV STREET
Miestas
BAKU
Šalis
AZERBAIJAN
Tai yra pagrindinis SWIFT/BIC kodas Pasha Bank šalyje Azerbaijan
Vietiniai filialai
Žemiau rasite vietinius Pasha Bank filialus šalyje Azerbaijan.
Apie PAHAAZ22XXX
Pagrindinis SWIFT kodas, skirtas Pasha Bank esančiam Azerbaidžanas , yra PAHAAZ22XXX. Šis kodas identifikuoja pagrindinį banko biurą tarptautiniams mokėjimams Azerbaidžanas ir dažniausiai naudojamas, kai nereikia arba nėra konkretaus filialo kodo. Jei siunčiate pinigus į sąskaitą su Pasha Bank , esančią Azerbaidžanas, ir gavėjas nepateikė vietinio filialo SWIFT kodo, PAHAAZ22XXX naudojimas paprastai yra saugus ir patikimas pasirinkimas.
Naudojant PAHAAZ22XXX
Galite naudoti pagrindinį Pasha BankSWIFT/BIC kodą PAHAAZ22XXX , kai:
Tarptautinio pinigų pervedimo siuntimas Pasha Bank per Azerbaidžanas
Gavėjas nepateikė konkrečiam filialui skirto SWIFT/BIC kodo
Pasha Bank apdoroja mokėjimą centralizuotai per savo pagrindinę buveinę
Norite naudoti plačiai pripažintą numatytąjį SWIFT/BIC kodą
Patikrinkite, ar jūsų SWIFT mokėjime nėra klaidų
Prieš siųsdami SWIFT mokėjimą, dar kartą patikrinkite, ar SWIFT kodas sutampa su gavėjo banku ir ar sąskaitos numeris bei vardas ir pavardė įvesti teisingai. Net ir mažos klaidos gali sulėtinti arba sustabdyti perdavimą. Jei atlikote pavedimą su neteisingais duomenimis, susisiekite su savo banku.
Gaunate mokėjimą Pasha Bank adresu Azerbaidžanas?
Norėdami gauti tarptautinį mokėjimą į savo Pasha Bank sąskaitą Azerbaidžanas, turėsite pateikti teisingą SWIFT / BIC kodą, sąskaitos numerį ir kitus banko duomenis. Įsitikinkite, kad siuntėjas turi teisingą informaciją, kad išvengtumėte vėlavimų.
Dažnai užduodami klausimai
Pagrindinio Pasha Bank biuro SWIFT kodas yra PAHAAZ22XXX. Šis kodas dažniausiai naudojamas tarptautiniams pavedimams į banko Baku būstinę. Jis identifikuoja Pasha Bank SWIFT tinkle ir padeda užtikrinti, kad lėšos būtų nukreiptos į tinkamą finansų įstaigą.
Jei nežinote savo vietinio skyriaus SWIFT kodo, tarptautiniams mokėjimams gauti paprastai galite naudoti pagrindinio biuro SWIFT kodą (PAHAAZ22XXX). Vis dėlto, geriausia pasitikrinti su savo banku, kad išvengtumėte galimų vėlavimų. Teisingą kodą galite rasti savo internetinės bankininkystės portale, susisiekę su klientų aptarnavimo tarnyba arba peržiūrėję naujausią banko išrašą.
Taip, paprastai saugu naudoti pagrindinio biuro SWIFT kodą (PAHAAZ22XXX) tarptautiniams mokėjimams gauti, ypač jei jūsų vietinis skyrius neturi specialaus kodo. Pasha Bank vis tiek galės pervesti lėšas į jūsų sąskaitą naudodamas visą jūsų sąskaitos numerį ir kitus identifikavimo duomenis. Nepaisant to, visada pasitikrinkite šį metodą su savo banku, ypač didelių operacijų atveju.
Norėdami rasti teisingą SWIFT kodą savo konkrečiam Pasha Bank filialui, turite keletą variantų:
Naudokite mūsų filialo SWIFT kodo ieškiklį – tai paprasčiausias būdas patikrinti, ar jūsų filialas turi unikalų SWIFT kodą, ar turėtumėte naudoti pagrindinės buveinės kodą (PAHAAZ22XXX).
Prisijunkite prie savo Pasha Bank internetinės bankininkystės platformos ir peržiūrėkite pavedimo instrukcijas.
Susisiekite su vietiniu filialu arba skambinkite Pasha Bank klientų aptarnavimo tarnybai.
Peržiūrėkite naujausią banko išrašą arba čekių knygelę, kurioje gali būti tarptautinių mokėjimų informacija.
Jei jūsų filialas neturi unikalaus SWIFT kodo, paprastai galite naudoti PAHAAZ22XXX.
Jei įvedėte neteisingą SWIFT kodą:
Jūsų mokėjimas gali būti atidėtas arba atmestas.
Lėšos gali būti išsiųstos netinkamai finansų įstaigai ir jų atgavimas gali užtrukti.
Kai kurie bankai gali imti mokestį už grąžintus arba neteisingai nukreiptus mokėjimus.
Norėdami to išvengti, prieš siųsdami pavedimą, visada dar kartą patikrinkite SWIFT kodą ir sąskaitos informaciją.
Daugeliu atvejų norint gauti tarptautinius mokėjimus, reikės SWIFT kodo, nes jis identifikuoja gavėją banką ir užtikrina teisingą nukreipimą. Priklausomai nuo šalies ir pavedimo būdo, siuntėjui taip pat gali reikėti papildomos informacijos, pvz., jūsų sąskaitos numerio, maršruto numerio arba IBAN.
Taip, Pasha Bank paprastai turi pagrindinio biuro SWIFT kodą (PAHAAZ22XXX), taip pat tam tikrų vietų filialų SWIFT kodus. Jei galite rasti savo vietinio filialo SWIFT kodą, geriausia jį naudoti, kad būtų užtikrintas tiksliausias nukreipimas. Jei jūsų filialas neturi unikalaus kodo arba nesate tikri, tarptautiniams mokėjimams gauti paprastai priimtina naudoti pagrindinį kodą.
PAHAAZ22XXX yra standartinis SWIFT kodas, naudojamas Pasha Bank Baku pagrindinei būstinei. Kiti Pasha Bank subjektai, pvz., filialai skirtingose šalyse arba verslo padaliniai, gali turėti savo SWIFT kodus, ypač įmonių arba investicinės bankininkystės operacijoms. Skirtumas slypi vietoje arba verslo tiksle, tačiau daugumai asmeninių ir smulkaus verslo pervedimų į Azerbaidžanas, PAHAAZ22XXX yra teisingas ir pakankamas kodas.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti SWIFT kodai, bankų pavadinimai, adresai ir kita susijusi informacija skirti tik bendrai informacijai. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, aktuali ar be klaidų. Išsami informacija gali keistis be įspėjimo ir gali neatspindėti naujausių atitinkamų finansų įstaigų duomenų.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio banko, finansų įstaigos ar tarpininko, įtraukto į sąrašą, teisinio statuso, reguliavimo statuso ar veiklos sąžiningumo. Mes nepatvirtiname ir netikriname jokių įtrauktų subjektų teisėtumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kaip jūs naudojatės pateikta informacija.
Bet kokie finansiniai sandoriai ar sprendimai, priimami remiantis šia informacija, atliekami jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis, taip pat dėl bet kokių sandorių su trečiosiomis šalimis, kurių informacija pateikiama šioje svetainėje.
Rekomenduojame prieš pradedant bet kokią operaciją savarankiškai patikrinti visą informaciją su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba ir nėra išverstas. Nors likusi šio puslapio dalis gali būti pateikta jūsų pasirinkta kalba, teisinis atsakomybės apribojimas lieka anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.