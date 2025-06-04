CALASTONE LTD SWIFT kodas yra
CLAOGB2L POJ
Banko pavadinimas
CALASTONE LTD
Miestas
LONDON
Adresas
FLOOR 4, BIRCHIN COURT, 20 BIRCHIN LANE, LONDON, GREATER LONDON, EC3V 9DU
Šalis
UNITED KINGDOM
SWIFT kodas yra patikrintas ir reguliariai atnaujinamas
Iš viso
Kada turėčiau naudoti CLAOGB2LPOJ?
SWIFT kodai naudojami siekiant užtikrinti, kad jūsų pinigai pasiektų reikiamą vietą, siunčiant arba gaunant pinigus į užsienį. Naudokite CLAOGB2LPOJ jei norite siųsti pinigus CALASTONE LTD aukščiau nurodytu adresu, miestu ir šalimi. Visada patikrinkite, ar jūsų naudojamas SWIFT kodas priklauso paskirties bankui.
Išskaidymas CLAOGB2LPOJ
SWIFT/BIC kodus sudaro 8–11 raidžių ir skaičių, skirtų konkretaus banko ir jo filialo identifikavimui pasaulyje.
Banko kodas (CLAO): Šios 4 raidės žymi CALASTONE LTD
Šalies kodas (GB): Šios 2 raidės nurodo banko šalį Jungtinė Karalystė.
Vietos kodas (2L): šie 2 simboliai nurodo banko pagrindinės buveinės vietą.
Filialo kodas (POJ): Šie 3 skaitmenys nurodo konkretų filialą. BIC kodai, kurie baigiasi „XXX“, nurodo banko pagrindinę būstinę.
CALASTONE LTD
|SWIFT kodas
|CLAOGB2LPOJ
|SWIFT kodas (8 simboliai)
|CLAOGB2L
|Filialo kodas
|POJ
|Banko pavadinimas
|CALASTONE LTD
|Filialo pavadinimas
|CALASTONE LTD
|Adresas
|FLOOR 4, BIRCHIN COURT
|Miestas
|LONDON
|Šalis
|Jungtinė Karalystė
CALASTONE LTD kodo informacija
Teisingi SWIFT kodai yra labai svarbūs norint išvengti problemų ar vėlavimų atliekant pavedimus. Prieš naudodami SWIFT kodą, įsitikinkite, kad:
Patikrinkite banką: dar kartą patikrinkite, ar banko pavadinimas sutampa su gavėjo banko pavadinimu.
Patikrinkite skyriaus pavadinimą: jei naudojate konkrečiam skyriui skirtą SWIFT kodą, įsitikinkite, kad šis skyrius sutampa su gavėjo skyriumi.
Patvirtinkite šalį: bankai turi padalinių visame pasaulyje. Patikrinkite, ar SWIFT kodas atitinka gavėjo banko šalį.
Pasirinkite Xe, kai siunčiate pinigus į CALASTONE LTD
Geresni tarifai
Palyginkite mus su savo banku ir atraskite, kaip sutaupyti. Mūsų įkainiai dažnai lenkia didžiųjų bankų įkainius, taip maksimaliai padidindami jūsų pavedimo vertę.
Mažesni mokesčiai
Prieš patvirtindami pavedimą, iš anksto parodome visus mokesčius , kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate. Mūsų mažesni mokesčiai reiškia daugiau sutaupymų jums.
Greitesni pervedimai
Dauguma pervedimų atliekami tą pačią dieną. Suprantame, kad kalbant apie jūsų pinigus, laikas yra svarbus.
„Xe“ ekspertų teikiama pasaulinė pavedimų pagalba visą parą
Reikia pagalbos atliekant tarptautinį SWIFT pinigų pervedimą? Esame čia, kad padėtume – susisiekite su mumis šiandien ir gaukite asmeninę pagalbą!
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje
Pasiruošę siųsti pinigus CALASTONE LTD?
„Xe“ leidžia lengvai siųsti pinigus į CALASTONE LTD ir tūkstančius kitų bankų visame pasaulyje. Palaikydami daugiau nei 130 valiutų ir atlikdami pervedimus į 190 šalių, galite užtikrintai siųsti pinigus.
Dažnai užduodami klausimai apie CLAOGB2LPOJ
SWIFT kodas yra unikalus identifikatorius, naudojamas bankams ir finansų įstaigoms visame pasaulyje atpažinti atliekant tarptautinius pinigų pervedimus. SWIFT reiškia Pasaulinės tarpbankinės finansinės telekomunikacijos draugiją. Šie kodai padeda užtikrinti, kad mokėjimai būtų nukreipti į teisingą banką ir šalį. Įprastas SWIFT kodas yra 8 arba 11 simbolių ilgio ir apima informaciją apie banką, šalį, vietą ir kartais konkretų filialą.
Ne visada. Kai kurie bankai visiems skyriams naudoja vieną SWIFT kodą (dažniausiai pagrindinės buveinės kodą, kuris baigiasi XXX). Kiti priskiria unikalius SWIFT kodus atskiriems filialams, dažnai su konkrečiais paskutiniais trimis simboliais. Jei gavėjas pateikia konkrečiam banko skyriui skirtą kodą, geriausia jį naudoti – tai gali padėti pagreitinti apdorojimą arba užtikrinti, kad mokėjimas greičiau pasiektų reikiamą vietą.
Siųsdami arba gaudami tarptautinius pavedimus adresu CALASTONE LTD aukščiau nurodytu miestu ir adresu, turėtumėte naudoti CLAOGB2LPOJ Jis identifikuoja gavėjo banką ir filialą, ypač siunčiant lėšas į užsienį per SWIFT tinklą. Kai kuriose šalyse ir mokėjimo tipams SWIFT kodas gali būti nereikalingas, todėl prieš atlikdami pavedimą visada pasitarkite su gavėju arba banku.
SWIFT/BIC kodas CLAOGB2LPOJ skirtas CALASTONE LTD tarptautiniams pavedimams. Štai kiekvienos kodo dalies reikšmės išskaidymas:
CLAO – Tai banko kodas, atitinkantis CALASTONE LTD
GB – Tai šalies kodas, rodantis, kad bankas yra Jungtinė Karalystė
2L – Tai yra vietos kodas, nurodantis banko pagrindinę buveinę.
POJ – Tai yra filialo kodas, ir kai jis rodomas kaip „XXX“, tai reiškia pagrindinę buveinę arba pagrindinį filialą.
Taip, CALASTONE LTD gali valdyti kelis filialus. Kiekvienas filialas gali aptarnauti skirtingus regionus, siūlyti skirtingas paslaugas, o kalbant apie tarptautinius pavedimus, kai kurie netgi gali naudoti skirtingus SWIFT kodus. Pateikiant mokėjimo nurodymus, svarbu nurodyti konkretų skyrių, kuriame yra jūsų sąskaita.
Jei naudosite neteisingą SWIFT kodą, jūsų mokėjimas gali būti atidėtas, nukreiptas neteisingai arba netgi atmestas gavėjo banko. Kai kuriais atvejais lėšos gali būti grąžintos siuntėjui, ir gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Visada įsitikinkite, kad SWIFT kodas sutampa su jūsų filialo arba oficialios pagrindinės buveinės kodu. Jei nesate tikri, prieš atlikdami pavedimą susisiekite su CALASTONE LTD .
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti SWIFT kodai, bankų pavadinimai, adresai ir kita susijusi informacija skirti tik bendrai informacijai. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, aktuali ar be klaidų. Išsami informacija gali keistis be įspėjimo ir gali neatspindėti naujausių atitinkamų finansų įstaigų duomenų.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio banko, finansų įstaigos ar tarpininko, įtraukto į sąrašą, teisinio statuso, reguliavimo statuso ar veiklos sąžiningumo. Mes nepatvirtiname ir netikriname jokių įtrauktų subjektų teisėtumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kaip jūs naudojatės pateikta informacija.
Bet kokie finansiniai sandoriai ar sprendimai, priimami remiantis šia informacija, atliekami jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis, taip pat dėl bet kokių sandorių su trečiosiomis šalimis, kurių informacija pateikiama šioje svetainėje.
Rekomenduojame prieš pradedant bet kokią operaciją savarankiškai patikrinti visą informaciją su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba ir nėra išverstas. Nors likusi šio puslapio dalis gali būti pateikta jūsų pasirinkta kalba, teisinis atsakomybės apribojimas lieka anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.