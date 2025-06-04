Palyginkite Komercni banka CZK ir USD valiutų kursus
|Teikėjas
|Valiutos kursas
|Pervedimo mokestis
|Gavėjas gauna
0.047300
|Kč0
$47.30Siųsti dabar
Dar neturime Komercni banka kursų šiai valiutų porai, bet vis tiek galite palyginti Komercni banka pasiūlymą su Xe tiesioginiu kursu, kad pamatytumėte galimą sutaupymą. Patikrinkite netrukus, nuolat plečiame savo duomenis, kad pateiktumėme daugiau kursų.
Apie Komercni banka a.s
Komerční banka (KB), įkurta 1990 metais ir turinti būstinę Prahoje, yra pirmaujantis Čekijos bankas ir tarptautinės bankininkystės grupės dalis. Ji siūlo universalų bankininkystę – kasdienes sąskaitas, korteles, hipotekas, vartotojų ir SMŪ paskolas, įmonių finansavimą, rinkas ir saugojimą – per filialus, bankomatus ir pažangius skaitmeninius kanalus. Dėmesys inovacijoms ir paslaugų kokybei užtikrina KB vaidmenį su asmenimis ir verslais visoje šalyje.
Kaip greitas yra pervedimas iš Komercni banka CZK į USD ?
Tarptautinių pavedimų, atliekamų naudojantis Komercni banka nuo Čekija iki Jungtinės Valstijos pristatymo laikas priklauso nuo mokėjimo būdo ir operacijos laiko. Paprastai tarptautiniai banko pavedimai trunka nuo 1 iki 5 darbo dienų. Pristatymą taip pat gali paveikti tokie veiksniai kaip banko šventės ir saugumo patikros. Patikrinkite Komercni banka a.s priėmimo laiką, kad išvengtumėte vėlavimų.
Kokie yra Komercni banka į pervedimo mokesčiai?
Komercni banka tarptautinių pinigų pervedimų išlaidos iš CZK į USD priklauso nuo tokių veiksnių kaip pervedama suma. Paprastai didesni pervedimai yra su mažesniais mokesčiais ir geresniais valiutos kursais. Peržiūrėkite palyginimo lentelę, kad palygintumėte Komercni banka mokesčius su Xe.
Komercni banka siūlomas valiutos kursas, skirtas konvertuoti Czech Koruna (CZK) į US Dollar (USD), gali apimti maržą, viršijančią realų vidutinį rinkos kursą. Tai reiškia, kad galite gauti mažiau US Dollar nei tikėtasi. Norėdami palyginti Komercni banka “ įkainius su „Xe“ ir kitais tiekėjais, naudokite mūsų palyginimo lentelę.
Komercni banka gali imti fiksuotą pervedimo mokestį, procentinį mokestį arba abu, priklausomai nuo jūsų pervedimo būdo ir paskirties vietos. Šie mokesčiai kartu su valiutos kursu turi įtakos tam, kiek gaus jūsų gavėjas. Mūsų įrankis suskaido kainą, kad galėtumėte palyginti bendrą kainą su kitomis alternatyvomis, tokiomis kaip Xe.
Pervedimai iš Czech Koruna į US Dollar naudojant Komercni banka paprastai trunka 1–5 darbo dienas. Laikas priklauso nuo pateikimo terminų, švenčių dienų, gavėjo šalies ir gavėjo banko apdorojimo laiko. „Xe“ siūlo daugelio pavedimų pristatymą tą pačią dieną.
Komercni banka gali turėti dienos arba vieno pavedimo apribojimus tarptautiniams pavedimams. Dėl didesnių sumų taip pat gali tekti apsilankyti skyriuje. „Xe“ palaiko didesnius siuntimo internetu limitus, todėl suteikia lankstumo ir patogumo pervedant didesnes sumas tarptautiniu mastu.
Daugelis teikėjų, įskaitant Komercni banka, gali atnaujinti savo valiutų kursus pagal rinkos sąlygas. Tačiau kursai gali būti nustatomi kartą per dieną arba koreguojami rečiau nei specializuotų valiutų keitimo paslaugų kursai. „Xe“ atnaujina tarifus realiuoju laiku, suteikdama jums daugiau kontrolės, kada siųsti.