ABA Bank valiutos kursas
Svarstote naudoti ABA Bank tarptautiniam pinigų pervedimui? Palyginkite ABA Bank valiutų kursus ir mokesčius, kad sužinotumėte, kiek galite sutaupyti su „Xe“.
Pasikalbėkite su valiutų ekspertu šiandien. Mes galime pasiūlyti geresnius kursus nei konkurenti.
|Teikėjas
|Valiutos kursas
|Pervedimo mokestis
|Gavėjas gauna
0.832400
|$0
€832.40Siųsti dabar
Dar neturime ABA Bank kursų šiai valiutų porai, bet vis tiek galite palyginti ABA Bank pasiūlymą su Xe tiesioginiu kursu, kad pamatytumėte galimą sutaupymą. Patikrinkite netrukus, nuolat plečiame savo duomenis, kad pateiktumėme daugiau kursų.
Apie ABA
ABA (anksčiau pažangi Azijos bankas), įsteigta 1996 m. Pnompenyje, aptarnauja asmenis ir verslus su sąskaitomis, kortelėmis, vartojimo ir SMV paskolomis, prekybos finansavimu, pinigų valdymu ir apdovanojimus pelniusiu mobiliuoju bankininkavimu. Stipri valdymo struktūra ir regioniniai ryšiai remia eksportuotojus, mažmenininkus ir augančius verslininkus.
Kiek laiko trunka ABA Bank pinigų pervedimas?
Tarptautinių pavedimų, atliekamų naudojantis ABA Bank , pristatymo laikas priklauso nuo mokėjimo būdo, operacijos laiko ir gavėjo šalies. Paprastai tarptautiniai banko pavedimai trunka nuo 1 iki 5 darbo dienų. Pristatymą taip pat gali paveikti tokie veiksniai kaip banko šventės ir saugumo patikros. Patikrinkite ABA Bank pateikimo laiką, kad išvengtumėte vėlavimų.
Kokie yra ABA Bank“ pinigų pervedimo mokesčiai ir išlaidos?
Tarptautinio pinigų pervedimo su ABA Bank kaina priklauso nuo daugelio veiksnių, įskaitant pervedamos sumos ir paskirties valiutos. Paprastai didesni pervedimai yra su mažesniais mokesčiais ir geresniais valiutos kursais. Peržiūrėkite palyginimo lentelę, kad palygintumėte ABA Bank mokesčius su Xe.
Kodėl pervesti per „Xe“, o ne per tradicinius bankus?
Geresni tarifai
Nuolat siūlome bankus lenkiančias palūkanų normas, užtikrindami Jums didžiausią kainos ir kokybės santykį. Palyginkite mus su savo banku ir pamatysite skirtumą.
Mažesni mokesčiai
Mes imame mažiau, todėl sutaupote daugiau. Be to, prieš patvirtindami pavedimą, visada rodome visus mokesčius , kad tiksliai žinotumėte, už ką mokate.
Greitesni pervedimai
Dauguma pervedimų atliekami tą pačią dieną. Žinome, kaip svarbu, kad jūsų pinigai būtų pristatyti greitai ir patikimai.
„Xe“ ekspertų teikiama pasaulinė pavedimų pagalba visą parą
Reikia pagalbos atliekant tarptautinį pinigų pervedimą? Esame čia, kad padėtume – susisiekite su mumis šiandien ir gaukite asmeninę pagalbą!
Perveskite daugiau su didesniais „Xe“ internetinių siuntimo limitais
Mes siūlome didesnius internetinių pavedimų limitus nei tradiciniai bankai, todėl vienu pavedimu galite pervesti daugiau. Atsisveikinkite su didesnių sumų skaidymu ir mėgaukitės paprastesniu, efektyvesniu pinigų pervedimo būdu.
„Xe“ pasitiki milijonai žmonių visame pasaulyje
Dažnai užduodami klausimai
„ ABA Bank“ valiutų kursai gali labai skirtis nuo specialių pinigų pervedimo paslaugų. Tradiciniai bankai dažnai prideda antkainį prie savo palūkanų normų, o tai reiškia, kad jūsų gavėjas gali gauti mažiau. Norėdami palyginti ABA Bank su „Xe“ ir kitais tiekėjais realiuoju laiku, naudokite mūsų palyginimo lentelę.
Palyginus ABA Bank su kitomis tarptautinėmis pinigų pervedimo paslaugomis, galėsite priimti protingesnius finansinius sprendimus. Nedideli tarifų ir mokesčių skirtumai gali padėti gerokai sutaupyti, ypač atliekant didesnius pervedimus. Mūsų palyginimo įrankis leidžia lengvai rasti geriausią vertę jūsų konkrečiai valiutų porai.
ABA Bank valiutos kursas reiškia kursą, kurį jie siūlo konvertuodami vieną valiutą į kitą tarptautinio pinigų pervedimo metu. Į šį tarifą gali būti įtraukta marža, viršijanti vidutinę rinkos palūkanų normą, kuri gali sumažinti galutinę jūsų gavėjo gaunamą sumą. Palyginkite ABA Bank kursą su Xe realaus laiko kursais, kad pamatytumėte skirtumą.
Daugelis bankų ir pinigų pervedimų paslaugų teikėjų, įskaitant ABA Bank , gali imti pervedimo mokestį. Tai gali būti fiksuotas mokestis arba skirtis priklausomai nuo sumos, paskirties vietos ar pavedimo būdo. Mūsų palyginimo įrankis aiškiai suskirsto mokesčius ir valiutų kursus, kad galėtumėte lengvai matyti bendrą kainą.
Pervedimo laikas naudojantis ABA Bank priklauso nuo kelionės tikslo, valiutos ir mokėjimo būdo. Daugelis pavedimų atliekami per 1–5 darbo dienas, tačiau dėl banko operacijų trukmės ar papildomų čekių gali vėluoti. Tuo tarpu „Xe“ daugumą pervedimų atlieka per kelias minutes.
ABA Bank gali nustatyti dienos apribojimus arba reikalauti asmeninių vizitų dideliems pervedimams. „Xe“ palaiko didesnius internetinių pavedimų limitus, suteikdama daugiau lankstumo pervedant dideles sumas – nereikia skaidyti mokėjimų ar eiti į skyrių.