A Banco Angolano de Investimentos fő SWIFT kódja a Angola oldalon a BAIPAOLUXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Angola oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Banco Angolano de Investimentos számlára a Angola címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BAIPAOLUXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.