Jelzálog kalkulátor
Becsülje meg havi jelzáloghitel-törlesztését, és tervezze meg ingatlanvásárlását az Egyesült Királyságban az Xe jelzáloghitel-kalkulátorával. Adja meg az ingatlan értékét, a foglalót, a jelzáloghitel futamidejét és a kamatlábat, hogy kiszámíthassa a havi törlesztőrészleteket.
Hogyan kell használni a Xe jelzálog-kalkulátorát?
Válasszon országot
Válassza ki az országot, ahol ingatlant szeretne vásárolni, hogy pontos, a helyi kamatlábakon alapuló jelzáloghitel-számításokat kapjon.
Adja meg az ingatlan értékét
Adja hozzá az ingatlan értékét, hogy segítsen nekünk kiszámítani a jelzáloghitel összegét és megbecsülni a havi törlesztőrészleteket.
Betétösszeg hozzáadása
Adja meg a befizetés összegét. Ez határozza meg a jelzáloghitel nagyságát és a havi törlesztőrészleteket.
Jelzáloghitel futamidejének kiválasztása
Válassza ki a jelzáloghitel hosszát, hogy meghatározhassa a havi törlesztőrészleteket és az idővel fizetett teljes kamatot.
Input kamatláb
Adja meg a várható kamatlábat. Ez befolyásolja az idővel fizetett kamatok teljes összegét.
Válassza ki a küldési pénznemet
Válassza ki a fizetni kívánt pénznemet, hogy a havi jelzáloghitel törlesztőrészleteit valós időben átváltva láthassa.
A jelzálogköltségekbe beleszámított költségek
Ingatlan értéke: Ez az a teljes összeg, amelyet a lakásért fizetni kell. Az ingatlan értéke közvetlenül befolyásolja a jelzáloghitel összegét, a havi törlesztőrészleteket és a teljes költséget. Az otthon kiválasztásakor vegye figyelembe az egyéb kiadásokat, például a bélyegilletéket, a felmérési díjakat és a jogi költségeket, hogy a költségvetésén belül maradjon.
Letét: Az ingatlan teljes értékének egy bizonyos százalékát kell előre kifizetnie, más néven foglalót. A magasabb betét csökkenti a jelzáloghitel összegét és csökkenti a havi törlesztőrészleteket, míg a kisebb betét növeli ezeket a költségeket.
Kamatláb: A kamatláb a jelzáloghitel összegének az a százaléka, amelyet a hitelező felszámít Önnek a kölcsönfelvételért, és amely befolyásolja, hogy Ön mennyit fizet vissza havonta. Az alacsonyabb kamatláb csökkenti a teljes hitelköltséget, míg a magasabb kamatláb növeli azt.
Jelzáloghitel futamideje: A jelzáloghitel futamideje a jelzáloghitel visszafizetésének időtartama. A jelzáloghitel futamideje 10-40 év között választható. A rövidebb futamidő magasabb havi törlesztőrészletekkel jár, de összességében kevesebb kamatot fizet. A hosszabb futamidő azonban csökkenti a jelzáloghitel törlesztőrészleteit és növeli a teljes kamatköltséget.
MIG: A jelzáloggarancia (MIG) egy olyan hitelezővédelmi biztosítás, amely akkor szükséges, ha a hitelfelvevő hitel/érték aránya meghaladja a 75-öt%. A MIG-ek segítségével kisebb befizetésekkel nagyobb összegű jelzáloghiteleket biztosíthat, de a hitelezők előzetes díjat számíthatnak fel, vagy megemelhetik a jelzálogkamatlábat. Ez védi a hitelezőt azáltal, hogy fedezi az esetleges veszteségeket, ha Ön nem képes visszafizetni.
Rendezési díjak: A rendelkezésre bocsátási díj a hitelezőnek a jelzálogjog beállításáért felszámított díja. Ezek a jelzáloghitel összegének 0,5% és 1% között mozoghatnak. Ön választhat, hogy a díjat előre kifizeti, vagy a jelzáloghitelhez hozzáadja, ami növeli a teljes költséget. A legjobb ajánlat érdekében hasonlítsa össze a kamatlábakat és a kezelési költségeket.
Jelzálogfizetési formula
Ez a képlet segít kiszámítani a havi jelzáloghitel-törlesztés összegét, a kamatlábat és a jelzáloghitel futamidejét. Ez nem tartalmaz semmilyen további költséget, mint például az önkormányzati adó, az épületbiztosítás vagy a rendezési díjak, amelyek növelhetik a teljes havi törlesztőrészletet.
Számítsa ki kézzel a havi jelzáloghitel törlesztőrészleteit ezzel a képlettel:
Íme a bontás:
M= Havi törlesztőrészlet:
Ezt kell megoldani. A kezdéshez gyűjtse össze a jelzáloghitel adatait. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy havonta mennyit kell visszafizetnie.
P = tőkeösszeg:
Ez a fennálló jelzáloghitel-egyenleg, vagyis az a teljes összeg, amellyel Ön még tartozik a jelzáloghitelének. A jelzáloghitel egyenlege közvetlenül befolyásolja a havi törlesztőrészleteket, a kamatköltségeket és a saját tőkét. Az egyenleg csökkenésével egyre több tulajdonjogot szerezhetsz az ingatlanodban.
r = Havi kamatláb:
A jelzáloghitel kamatlába egy éves kamatláb, amelyet az év folyamán havonta kell fizetni. A havi kamatláb kiszámításához ossza el az éves százalékos kamatlábat az év hónapjainak számával. Például, ha az éves kamatláb 5%, akkor ez 0,05/12 = 0,004167.
n = Törlesztőrészletek száma:
Ez a jelzáloghitel futamideje alatt fizetendő havi törlesztőrészletek teljes száma. A teljes összeg kiszámításához szorozza meg a jelzáloghitel futamidejét 12-vel. Például, ha a jelzáloghitel futamideje 25 év, akkor ez a következőképpen néz ki: 25x12 = 300. Ez azt jelenti, hogy a jelzáloghitel futamideje alatt összesen 300 törlesztőrészletet kell fizetnie.
Gyakori jelzálogtípusok
A jelzáloghiteleket a kamatszerkezetük, például a fix vagy változó kamatozású jelzáloghitelek, illetve a törlesztési módjuk, például a törlesztés vagy a csak kamatra történő visszafizetés határozza meg. A leggyakoribb jelzáloghitel-típusok közé tartoznak a fix kamatozású, a kedvezményes és a követési jelzáloghitelek.
Jelzáloghitel-törlesztési típusok
A jelzáloghitel-törlesztési típusok a jelzáloghitel visszafizetésének különböző módszereire utalnak.
Törlesztési jelzálog: A törlesztési jelzáloghitel olyan jelzáloghitel-típus, amelynél a havi befizetések fedezik a hitelösszeget és a kamatokat is. Ez a jelzáloghitel-típus olyan vásárlóknak szól, akik a futamidő végére teljes egészében vissza akarják fizetni a jelzáloghitelt.
Csak kamatozó jelzáloghitel: A kamatalapú jelzáloghiteleknél minden hónapban csak a kamatot kell fizetni, miközben a jelzáloghitel összege változatlan marad. A jelzáloghitel futamidejének végén egy nagy összegű átalányt kell visszafizetnie, jellemzően megtakarításokból, befektetésekből vagy az ingatlan eladásából.
Jelzáloghitel kamat típusok
A kamatlábat így alkalmazzák a jelzáloghitelre, ami befolyásolja, hogy a kamatláb a futamidő alatt változatlan marad-e vagy ingadozik.
Fix kamatozású jelzáloghitel: A fix kamatozású jelzáloghitelek esetében a kamat egy meghatározott ideig, általában 2-5 évig változatlan marad. Emiatt a havi törlesztőrészletek következetesek és kiszámíthatóak maradnak. Amikor a meghatározott időszak lejár, Önnek új fix kamatozású hitelt kell felvennie, hogy új fix ajánlatot kapjon. Ellenkező esetben a jelzáloghitel visszatér a hitelező standard változó kamatlábához (SVR), amely gyakran magasabb.
Változó kamatozású jelzáloghitel: A változó kamatozású jelzáloghitel olyan jelzáloghitel-típus, amelynek kamatlába idővel változhat, ami azt jelenti, hogy a havi törlesztőrészletek emelkedhetnek vagy csökkenhetnek. A változó kamatlábak a hitelező által meghatározott kamatláb vagy egy külső forrásból, például a Bank of Englandtől származó referencia-kamatláb alapján változnak.
1. Standard változó kamatláb (SVR)
A standard változó kamatláb (SVR) egyfajta változó kamatozású jelzáloghitel, amelyre a hitelező a fix kamatozású jelzáloghitel lejárta után alapértelmezetten átáll. A kamatlábat a hitelező határozza meg, és gyakran magasabb kamatot eredményez, bár bármikor emelkedhet vagy csökkenhet.
2. Kedvezményes jelzáloghitel
Ez a változó kamatozású jelzáloghitelek egy olyan típusa, amely a hitelező SVR kamatlábához képest kedvezményes kamatlábon alapul egy meghatározott időszakra, jellemzően 2-5 évre. Amikor a kedvezmény lejár, a jelzáloghitel visszaváltozik az SVR-re.
3. Tracker jelzáloghitel
A tracker jelzáloghitel a változó kamatozású jelzáloghitelek egy másik típusa, ahol a kamatláb a Bank of England alapkamatlábát és egy meghatározott százalékot követi. Ezek jellemzően 2-5 évig tartanak, és a piaci viszonyoktól függően emelkednek vagy csökkennek a kamatok.
További díjak és adók ingatlanvásárláskor
Földmérő díja: Az ingatlan megvásárlása előtt érdemes lehet felbérelni egy földmérőt, hogy felmérje a lakás állapotát és értékét. Bár ez nem kötelező, ajánlott, hogy elkerülje a váratlan javítási költségeket, és biztosítsa az ingatlan pontos értékét. A díjak az elvégzett felmérés típusától függően változhatnak.
Jogi és közvetítési díjak: Az ügyvédi díjak az ingatlanvásárlás jogi vonatkozásainak kezeléséért az engedéllyel rendelkező közvetítőnek fizetett költségekre vonatkoznak. Ezek a díjak jellemzően az ingatlankeresést, a szerződésszerkesztést, a földhivatali nyilvántartásba vételt és a pénzeszközök átutalásának kezelését fedezik.
Épületbiztosítás: A hitelezők megkövetelhetik, hogy Ön épületbiztosítással rendelkezzen, amely az ingatlan szerkezetét fedezi a tűz, árvíz, vihar vagy más katasztrófák okozta károk ellen. Ez a követelmény jellemzően a jelzáloghitel feltétele, de az Ön ingatlanától függően különböző fedezeti szinteket és költségeket választhat.
Bélyegilletékkel terhelt földadó: Az ingatlanvásárlás befejezése után fizetendő egyszeri befizetés. Az Ön által fizetendő adó összege a lakás árától és a jelzáloghitel típusától függ. A vevőknek a lakás megvásárlásától számított 30 napon belül kell fizetniük. Az első lakásvásárlóknak bizonyos értékhatárig nem kell SDLT-t fizetniük.
Tanácsi adó: Az önkormányzati adó egy helyi adó, amely az Ön ingatlanának értékelési sávján alapul. Segít finanszírozni a hulladékgyűjtést, az utak karbantartását, a helyi oktatást és más közösségi szolgáltatásokat. Ezt az adót évente vagy havi törlesztőrészletekre bontva, jellemzően 10 vagy 12 hónapra fizetheti be.
Hogyan döntsön egy olyan ingatlan értékéről, amelyet megengedhet magának?
Becsülje meg a 28/36-os szabály segítségével, hogy mennyibe kerül egy otthon, amit megengedhet magának. Ez az iránymutatás azt javasolja, hogy a bruttó havi jövedelem legfeljebb 28% legyen a lakhatási költségek, például a jelzáloghitel, az épületbiztosítás és a szolgáltatási díjak fedezésére. Eközben a teljes havi adósságtörlesztésnek - beleértve a személyi kölcsönöket, autófinanszírozást és hitelkártyákat - a jövedelem 36% alatt kell maradnia.
28/36 módszer
Alex havi 6000 fontot keres adózás előtt. A 28% szabály alapján a jelzáloghitel törlesztőrészlete, beleértve az épületbiztosítást és a szolgáltatási díjakat, 1680 fontot kellene, hogy elérjen. A 800 font egyéb adósságtörlesztéssel együtt a teljes adóssága 2480 font, ami meghaladja a 36% limitet. Alexnek módosítania kell a lakásvásárlási költségvetését, vagy csökkentenie kell az adósságát, mielőtt vásárolna.
Egyéb megfizethetőségi szabályok
A 28/36-os szabály csak egy megközelítés. A hitelezők figyelembe veszik az Ön adósság-bevétel (DTI) arányát is, amely a havi teljes adósságát méri az Ön jövedelméhez képest. Ezenkívül olyan tényezők, mint a hitelpontszám, a betétmegtakarítások és a rendszeres megélhetési költségek mind befolyásolják, hogy mennyi kölcsönt engedhet meg magának.
Következő lépések a jelzáloghitel törlesztőrészleteinek kiszámítása után
Miután megbecsülte a jelzáloghitel törlesztőrészleteit, kövesse az alábbi lépéseket, hogy továbbléphessen az ingatlanvásárlással.
1. lépés: Hasonlítsa össze a különböző forrásokból származó jelzáloghiteleket, kamatokat és díjakat, hogy megtalálja az Ön igényeinek legmegfelelőbb ajánlatot.
2. lépés: Elvi megállapodás megkötése. Ez egy feltételes jelzáloghitel-engedély a hitelezőtől, amely becslést ad arról, hogy mennyi kölcsönt vehet fel.
3. lépés: Kezdje el a lakásvásárlást. Ha talált egy lakást, tegyen ajánlatot egy ingatlanügynökön keresztül, és tárgyaljon a legjobb ajánlatról az eladóval.
4. lépés: Ha az ajánlatát elfogadták, hivatalosan is igényelheti a jelzáloghitelt. A hitelező ellenőrzi az Ön pénzügyeit, és ingatlanértékelést végez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az otthon megéri-e a jelzáloghitel összegét.
5. lépés: Vegyen fel egy közvetítő ügyvédet. Ők kezelik a jogi ellenőrzéseket, az ingatlanok keresését és a szerződéseket, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy nincsenek jogi problémák az otthonnal kapcsolatban.
6. lépés: Cserélje ki a szerződéseket és fizesse ki a foglalót. Amint a jogi ellenőrzések befejeződtek, Ön kifizeti a foglalót, és az eladás jogilag kötelező érvényűvé válik.
7. lépés: A befejezés napján a fennmaradó pénzösszegek átutalásra kerülnek, és a közvetítő az Ön nevére jegyzi be az ingatlant.
Gyakran ismételt kérdések - Xe jelzáloghitel-kalkulátor Egyesült Királyság
Az Xe jelzáloghitel-kalkulátor az Egyesült Királyságban egy olyan online eszköz, amely megbecsüli a havi jelzáloghitel-törlesztéseket az ingatlan értékének, a betétnek, a jelzáloghitel futamidejének és a kamatlábnak a megadásával. Ez a kalkulátor segít a brit lakásvásárlóknak megtervezni költségvetésüket és összehasonlítani a különböző jelzáloghitel-forgatókönyveket.
Az Ön havi törlesztőrészleteit a következők befolyásolják:
Ingatlan értéke: A megvásárolni kívánt otthon teljes költsége.
Letét: Az előzetes készpénzbefizetés, amely csökkenti a felvenni kívánt hitel összegét.
Jelzáloghitel futamideje: A jelzáloghitel futamideje (pl. 15, 25 vagy 30 év).
Kamatláb: A jelzáloghitelre alkalmazott teljeshiteldíj-mutató (THM), amely hatással van a törlesztőrészletekre és a teljes kamatra is.
További költségek: Költségek, mint például a bélyegilleték, a felmérési díjak és a jogi költségek, amelyek befolyásolhatják a lakásvásárlás teljes költségét.
A nagyobb összegű betét csökkenti a jelzáloghitel összegét, ami alacsonyabb havi törlesztőrészleteket és kevesebb teljes kamatot eredményez a futamidő alatt. Ezzel szemben a kisebb betét növeli a hitelösszegét, és magasabb törlesztőrészleteket vagy további díjakat, például jelzálogfedezeti garanciát (Mortgage Indemnity Guarantee, MIG) eredményezhet.
Az Xe jelzáloghitel-kalkulátorával felfedezheti a különböző brit jelzáloghitel-lehetőségeket, többek között:
Fix kamatozású jelzáloghitelek: Meghatározott időszakra rögzített kamatlábat kínálnak, ami stabil havi törlesztőrészleteket biztosít.
Változó kamatozású jelzáloghitelek: A kamatláb a piaci feltételek függvényében változhat, ami idővel hatással lehet az Ön törlesztőrészleteire.
Törlesztési jelzáloghitelek: Ahol mind a tőke, mind a kamatok visszafizetése a jelzáloghitel futamideje alatt történik.
Kamatalapú jelzáloghitelek: Ahol Ön csak a kamatot fizeti minden hónapban, és a futamidő végén visszafizeti a tőkét.
Xe a szokásos jelzáloghitel-fizetési képletet alkalmazza:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
ahol:
M a havi törlesztőrészlet,
P a tőkeösszeg (a hitel összege),
r a havi kamatláb (éves kamatláb osztva 12-vel), és
n a törlesztőrészletek teljes száma (a hitel futamideje években szorozva 12-vel).
Ez a képlet megmutatja, hogy a kamatláb vagy a jelzáloghitel futamidejének változása hogyan befolyásolja a havi költségeket.
A törlesztőrészletek csökkentése érdekében:
Növelje a befizetését: A magasabb betét csökkenti a szükséges hitelösszeget.
Válasszon hosszabb futamidőre szóló jelzáloghitelt: Ez csökkenti a havi törlesztőrészleteket, bár növelheti a teljes fizetett kamatot.
Válasszon olcsóbb ingatlant: Az alacsonyabb ingatlanérték kisebb jelzáloghitelt jelent.
Emellett a versenyképes kamatlábak keresése segíthet a törlesztőrészletek csökkentésében.
Míg az Xe jelzáloghitel-kalkulátor a havi törlesztőrészletekre összpontosít a hitel adatai alapján, ne feledje, hogy a további költségek - például a bélyegilletékkel kapcsolatos földadó (SDLT), a felmérési díjak és a jogi költségek - növelik az ingatlanvásárlás teljes költségét. Ezek figyelembevétele a költségvetésben elengedhetetlen ahhoz, hogy reális képet kapjon az összes kiadásról.
A becsült törlesztőrészletek beszerzése után a következő lépések a következők:
Hitelezők összehasonlítása: Kutassa át a különböző jelzáloghitel-ajánlatokat, kamatlábakat és díjakat, hogy megtalálja a legjobb ajánlatot.
Előzetes jóváhagyás: Küldje el pénzügyi adatait, hogy megállapíthassuk, mennyi kölcsönt tud felvenni.
Házvadászat: Keressen ingatlanokat az Ön által kiszámított költségvetésen belül.
Jelzáloghitel igénylése: A szükséges dokumentumok benyújtásával fejezze be az igénylési folyamatot a kiválasztott hitelezőnél.
A vásárlás véglegesítése: Fizesse ki a foglalót és fejezze be a jogi eljárást, hogy biztosítsa új otthonát.