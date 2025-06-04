A jelzálogköltségekbe beleszámított költségek

Ingatlan értéke: Ez az a teljes összeg, amelyet a lakásért fizetni kell. Az ingatlan értéke közvetlenül befolyásolja a jelzáloghitel összegét, a havi törlesztőrészleteket és a teljes költséget. Az otthon kiválasztásakor vegye figyelembe az egyéb kiadásokat, például a bélyegilletéket, a felmérési díjakat és a jogi költségeket, hogy a költségvetésén belül maradjon.

Letét: Az ingatlan teljes értékének egy bizonyos százalékát kell előre kifizetnie, más néven foglalót. A magasabb betét csökkenti a jelzáloghitel összegét és csökkenti a havi törlesztőrészleteket, míg a kisebb betét növeli ezeket a költségeket.

Kamatláb: A kamatláb a jelzáloghitel összegének az a százaléka, amelyet a hitelező felszámít Önnek a kölcsönfelvételért, és amely befolyásolja, hogy Ön mennyit fizet vissza havonta. Az alacsonyabb kamatláb csökkenti a teljes hitelköltséget, míg a magasabb kamatláb növeli azt.



Jelzáloghitel futamideje: A jelzáloghitel futamideje a jelzáloghitel visszafizetésének időtartama. A jelzáloghitel futamideje 10-40 év között választható. A rövidebb futamidő magasabb havi törlesztőrészletekkel jár, de összességében kevesebb kamatot fizet. A hosszabb futamidő azonban csökkenti a jelzáloghitel törlesztőrészleteit és növeli a teljes kamatköltséget.



MIG: A jelzáloggarancia (MIG) egy olyan hitelezővédelmi biztosítás, amely akkor szükséges, ha a hitelfelvevő hitel/érték aránya meghaladja a 75-öt%. A MIG-ek segítségével kisebb befizetésekkel nagyobb összegű jelzáloghiteleket biztosíthat, de a hitelezők előzetes díjat számíthatnak fel, vagy megemelhetik a jelzálogkamatlábat. Ez védi a hitelezőt azáltal, hogy fedezi az esetleges veszteségeket, ha Ön nem képes visszafizetni.



Rendezési díjak: A rendelkezésre bocsátási díj a hitelezőnek a jelzálogjog beállításáért felszámított díja. Ezek a jelzáloghitel összegének 0,5% és 1% között mozoghatnak. Ön választhat, hogy a díjat előre kifizeti, vagy a jelzáloghitelhez hozzáadja, ami növeli a teljes költséget. A legjobb ajánlat érdekében hasonlítsa össze a kamatlábakat és a kezelési költségeket.





Jelzálogfizetési formula

Ez a képlet segít kiszámítani a havi jelzáloghitel-törlesztés összegét, a kamatlábat és a jelzáloghitel futamidejét. Ez nem tartalmaz semmilyen további költséget, mint például az önkormányzati adó, az épületbiztosítás vagy a rendezési díjak, amelyek növelhetik a teljes havi törlesztőrészletet.



Számítsa ki kézzel a havi jelzáloghitel törlesztőrészleteit ezzel a képlettel:





Íme a bontás:



M= Havi törlesztőrészlet:

Ezt kell megoldani. A kezdéshez gyűjtse össze a jelzáloghitel adatait. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy havonta mennyit kell visszafizetnie.



P = tőkeösszeg:

Ez a fennálló jelzáloghitel-egyenleg, vagyis az a teljes összeg, amellyel Ön még tartozik a jelzáloghitelének. A jelzáloghitel egyenlege közvetlenül befolyásolja a havi törlesztőrészleteket, a kamatköltségeket és a saját tőkét. Az egyenleg csökkenésével egyre több tulajdonjogot szerezhetsz az ingatlanodban.



r = Havi kamatláb:

A jelzáloghitel kamatlába egy éves kamatláb, amelyet az év folyamán havonta kell fizetni. A havi kamatláb kiszámításához ossza el az éves százalékos kamatlábat az év hónapjainak számával. Például, ha az éves kamatláb 5%, akkor ez 0,05/12 = 0,004167.



n = Törlesztőrészletek száma:

Ez a jelzáloghitel futamideje alatt fizetendő havi törlesztőrészletek teljes száma. A teljes összeg kiszámításához szorozza meg a jelzáloghitel futamidejét 12-vel. Például, ha a jelzáloghitel futamideje 25 év, akkor ez a következőképpen néz ki: 25x12 = 300. Ez azt jelenti, hogy a jelzáloghitel futamideje alatt összesen 300 törlesztőrészletet kell fizetnie.





Gyakori jelzálogtípusok

A jelzáloghiteleket a kamatszerkezetük, például a fix vagy változó kamatozású jelzáloghitelek, illetve a törlesztési módjuk, például a törlesztés vagy a csak kamatra történő visszafizetés határozza meg. A leggyakoribb jelzáloghitel-típusok közé tartoznak a fix kamatozású, a kedvezményes és a követési jelzáloghitelek.

Jelzáloghitel-törlesztési típusok

A jelzáloghitel-törlesztési típusok a jelzáloghitel visszafizetésének különböző módszereire utalnak.

Törlesztési jelzálog: A törlesztési jelzáloghitel olyan jelzáloghitel-típus, amelynél a havi befizetések fedezik a hitelösszeget és a kamatokat is. Ez a jelzáloghitel-típus olyan vásárlóknak szól, akik a futamidő végére teljes egészében vissza akarják fizetni a jelzáloghitelt.

Csak kamatozó jelzáloghitel: A kamatalapú jelzáloghiteleknél minden hónapban csak a kamatot kell fizetni, miközben a jelzáloghitel összege változatlan marad. A jelzáloghitel futamidejének végén egy nagy összegű átalányt kell visszafizetnie, jellemzően megtakarításokból, befektetésekből vagy az ingatlan eladásából.

Jelzáloghitel kamat típusok

A kamatlábat így alkalmazzák a jelzáloghitelre, ami befolyásolja, hogy a kamatláb a futamidő alatt változatlan marad-e vagy ingadozik.

Fix kamatozású jelzáloghitel: A fix kamatozású jelzáloghitelek esetében a kamat egy meghatározott ideig, általában 2-5 évig változatlan marad. Emiatt a havi törlesztőrészletek következetesek és kiszámíthatóak maradnak. Amikor a meghatározott időszak lejár, Önnek új fix kamatozású hitelt kell felvennie, hogy új fix ajánlatot kapjon. Ellenkező esetben a jelzáloghitel visszatér a hitelező standard változó kamatlábához (SVR), amely gyakran magasabb.

Változó kamatozású jelzáloghitel: A változó kamatozású jelzáloghitel olyan jelzáloghitel-típus, amelynek kamatlába idővel változhat, ami azt jelenti, hogy a havi törlesztőrészletek emelkedhetnek vagy csökkenhetnek. A változó kamatlábak a hitelező által meghatározott kamatláb vagy egy külső forrásból, például a Bank of Englandtől származó referencia-kamatláb alapján változnak.

1. Standard változó kamatláb (SVR)

A standard változó kamatláb (SVR) egyfajta változó kamatozású jelzáloghitel, amelyre a hitelező a fix kamatozású jelzáloghitel lejárta után alapértelmezetten átáll. A kamatlábat a hitelező határozza meg, és gyakran magasabb kamatot eredményez, bár bármikor emelkedhet vagy csökkenhet.

2. Kedvezményes jelzáloghitel

Ez a változó kamatozású jelzáloghitelek egy olyan típusa, amely a hitelező SVR kamatlábához képest kedvezményes kamatlábon alapul egy meghatározott időszakra, jellemzően 2-5 évre. Amikor a kedvezmény lejár, a jelzáloghitel visszaváltozik az SVR-re.

3. Tracker jelzáloghitel

A tracker jelzáloghitel a változó kamatozású jelzáloghitelek egy másik típusa, ahol a kamatláb a Bank of England alapkamatlábát és egy meghatározott százalékot követi. Ezek jellemzően 2-5 évig tartanak, és a piaci viszonyoktól függően emelkednek vagy csökkennek a kamatok.





További díjak és adók ingatlanvásárláskor

Földmérő díja: Az ingatlan megvásárlása előtt érdemes lehet felbérelni egy földmérőt, hogy felmérje a lakás állapotát és értékét. Bár ez nem kötelező, ajánlott, hogy elkerülje a váratlan javítási költségeket, és biztosítsa az ingatlan pontos értékét. A díjak az elvégzett felmérés típusától függően változhatnak.



Jogi és közvetítési díjak: Az ügyvédi díjak az ingatlanvásárlás jogi vonatkozásainak kezeléséért az engedéllyel rendelkező közvetítőnek fizetett költségekre vonatkoznak. Ezek a díjak jellemzően az ingatlankeresést, a szerződésszerkesztést, a földhivatali nyilvántartásba vételt és a pénzeszközök átutalásának kezelését fedezik.



Épületbiztosítás: A hitelezők megkövetelhetik, hogy Ön épületbiztosítással rendelkezzen, amely az ingatlan szerkezetét fedezi a tűz, árvíz, vihar vagy más katasztrófák okozta károk ellen. Ez a követelmény jellemzően a jelzáloghitel feltétele, de az Ön ingatlanától függően különböző fedezeti szinteket és költségeket választhat.



Bélyegilletékkel terhelt földadó: Az ingatlanvásárlás befejezése után fizetendő egyszeri befizetés. Az Ön által fizetendő adó összege a lakás árától és a jelzáloghitel típusától függ. A vevőknek a lakás megvásárlásától számított 30 napon belül kell fizetniük. Az első lakásvásárlóknak bizonyos értékhatárig nem kell SDLT-t fizetniük.



Tanácsi adó: Az önkormányzati adó egy helyi adó, amely az Ön ingatlanának értékelési sávján alapul. Segít finanszírozni a hulladékgyűjtést, az utak karbantartását, a helyi oktatást és más közösségi szolgáltatásokat. Ezt az adót évente vagy havi törlesztőrészletekre bontva, jellemzően 10 vagy 12 hónapra fizetheti be.