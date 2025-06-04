A havi lakáshitel költségeibe beleszámított kiadások

Ingatlan értéke: Ez az a teljes összeg, amelyet a lakásért fizetni kell. Az ingatlan értéke közvetlenül befolyásolja a lakáshitel összegét, a havi törlesztőrészleteket és a teljes költséget. Az otthon kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan egyéb kiadásokat, mint a bélyegilleték, a tanácsi díjak és a biztosítás, hogy a költségvetésen belül maradjon.

Letét: Az ingatlan teljes értékének egy bizonyos százalékát kell előre kifizetnie, más néven foglalót. A magasabb betét csökkenti a hitel összegét és csökkenti a havi törlesztőrészleteket, míg a kisebb betét növeli ezeket a költségeket.

Kamatláb: A kamatláb a hitelösszeg azon százalékos aránya, amelyet a hitelező a hitelfelvételért felszámít Önnek, és amely befolyásolja a havi törlesztőrészleteket. Az alacsonyabb kamatláb csökkenti a teljes hitelköltséget, míg a magasabb kamatláb növeli azt.



Hitel futamideje: A hitel futamideje az az idő, amely alatt a lakáshitel visszafizetése megtörténik. A hitel futamideje 10-30 év között választható, bár egyes hitelezők akár 40 éves futamidőt is kínálnak. A rövidebb futamidő magasabb havi törlesztőrészletekkel jár, de összességében kevesebb kamatot fizet. A hosszabb futamidő azonban csökkenti a lakáshitel törlesztőrészleteit és növeli a teljes kamatköltséget.



LMI: A hitelező jelzálogbiztosítása általában akkor szükséges, ha a lakásvásárláskor a betét összege kevesebb, mint 20%. Ez védi a hitelezőt abban az esetben, ha Ön nem tudja visszafizetni a kölcsönt. Az LMI-t általában a havi törlesztőrészletekhez adják hozzá, de előre is fizethető.



Épületbiztosítás: A hitelezők megkövetelhetik, hogy Ön épületbiztosítással rendelkezzen, amely az ingatlan szerkezetét fedezi a tűz, árvíz, vihar vagy más katasztrófák okozta károk ellen. Ez a követelmény általában a hitel feltétele, de Ön az ingatlana alapján különböző fedezeti szinteket és költségeket választhat.





Jelzálogfizetési formula

Ez a képlet segít kiszámítani a havi jelzáloghitel törlesztőrészletét, kizárólag a hitelösszeg és a kamat alapján. Ez nem tartalmaz semmilyen további költséget, mint például a bélyegilleték, az önkormányzati díjak vagy bármilyen olyan díj, amely növelheti a havi törlesztőrészleteket.

Számítsa ki kézzel a havi jelzáloghitel törlesztőrészleteit ezzel a képlettel:





Íme a bontás:



M= Havi törlesztőrészlet:

Ezt kell megoldani. A kezdéshez gyűjtse össze a hitel adatait. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy havonta mennyit kell visszafizetnie.



P = tőkeösszeg:

Ez a hitelegyenleg, vagyis a teljes összeg, amellyel még tartozik a lakáshitelének. A hitelegyenlege közvetlenül befolyásolja a havi törlesztőrészleteket, a kamatköltségeket és a saját tőkét. Az egyenleg csökkenésével egyre több tulajdonjogot szerezhetsz az ingatlanodban.



r = Havi kamatláb:

A lakáshitel kamatlába egy éves kamatláb, amelyet az év folyamán havonta kell fizetni. A havi kamatláb kiszámításához ossza el az éves százalékos kamatlábat az év hónapjainak számával. Például, ha az éves kamatláb 5%, akkor ez 0,05/12 = 0,004167.



n = A törlesztőrészletek száma:

Ez a hitel futamideje alatt teljesítendő törlesztőrészletek száma. A teljes összeg kiszámításához szorozza meg a hitel futamidejét 12-vel. Például, ha a hitel futamideje 30 év, akkor ez 30x12 = 360. Ez azt jelenti, hogy a hitel futamideje alatt összesen 360 törlesztőrészletet kell teljesítenie.





Gyakori lakáshitel típusok

A lakáshiteleket a kamatszerkezetük, például a fix vagy változó kamatozású hitelek, illetve a törlesztési módjuk, például a változó (tőke és kamat) vagy a csak kamatozású hitelek határozzák meg. A leggyakoribb lakáshitel-típusok közé tartoznak a fix kamatozású, a változó és a megosztott kamatozású hitelek.

Lakáshitel-törlesztési típusok

A lakáshitel-törlesztési típusok a hitel visszafizetésének különböző módszereire utalnak.

Változó (tőke és kamat) törlesztés: A változó kamatozású hitel olyan lakáshitel, amelynek havi törlesztőrészletei a tőkét és a kamatot is fedezik. Ez a kamatláb változó, ami azt jelenti, hogy idővel változik, ami a havi törlesztőrészletek ingadozását okozhatja. Ez a lakáshitel olyan vásárlóknak szól, akik a futamidő végére teljes egészében vissza akarják fizetni a kölcsönt.

Kizárólagos kamattörlesztés: A kizárólag kamatozásos lakáshiteleknél minden hónapban csak a kamatot kell fizetni, miközben a hitel összege változatlan marad. A kamatmentes időszak körülbelül 1-5 évig tart, majd a hitel visszatér a tőke- és kamatalapú hitelhez, hacsak nem kér újabb kamatmentes időszakot.

Lakáshitel kamat típusok

A kamatlábat így alkalmazzák a hitelre, és ez befolyásolja, hogy a kamatláb a futamidő alatt változatlan marad-e vagy ingadozik.

Fix kamatozású hitel: A fix kamatozású hitelek esetében a kamat egy meghatározott ideig, általában 1-5 évig változatlan marad. Emiatt a havi törlesztőrészletek következetesek és kiszámíthatóak maradnak. Amikor a meghatározott időszak lejár, újrafinanszírozás mellett kell döntenie, hogy új fix ajánlatot kapjon. Ellenkező esetben a hitel visszatér a változó kamatlábra.

Változó kamatozású hitel: A változó kamatozású hitel olyan lakáshitel, amelynek kamatlába idővel változik, jellemzően az ausztrál jegybank (Reserve Bank of Australia, RBA) készpénzkamatlábának függvényében. Ez azt jelenti, hogy a havi törlesztőrészletei a kamatláb változásától függően növekedhetnek vagy csökkenhetnek.

Osztott kamatozású hitel: A megosztott kamatozású hitel fix és változó kamatozású hitelek kombinációja. A hitel egy része fix kamatozású, míg a másik része változó kamatozású. Ez a hiteltípus egyensúlyt kínál a változó kamatláb rugalmassága és a fix kamatláb biztonsága között.





Közös előzetes költségek ingatlanvásárláskor

Tanácsi árak: A tanácsi adó az Ön ingatlanának értékén alapuló helyi önkormányzati adó. Segít finanszírozni a hulladékgyűjtést, az útkarbantartást, a parkokat, a könyvtárakat és más közösségi szolgáltatásokat. Ezt az adót évente, illetve negyedéves vagy havi részletekben is befizetheti.

Ingatlanértékelési díj: Mielőtt ingatlant vásárolna, érdemes felbérelnie egy épületvizsgálót, hogy felmérje az otthon állapotát és értékét. Bár ez nem kötelező, ajánlott, hogy elkerülje a váratlan javítási költségeket, és biztosítsa az ingatlan pontos értékét. A díjak az elvégzett felmérés típusától függően változhatnak.



Jogi és közvetítési díjak: Az ügyvédi díjak az ingatlanvásárlás jogi vonatkozásainak kezeléséért az engedéllyel rendelkező közvetítőnek fizetett költségekre vonatkoznak. Ezek a díjak jellemzően az ingatlan keresését, a szerződés felülvizsgálatát, a tulajdonjog átruházását és a pénzeszközök átutalásának kezelését fedezik.



Bélyegilletékkel terhelt ingatlanátruházási adó: A bélyegilleték az ingatlanvásárlás befejezése után egyszeri befizetés. Az Ön által fizetendő adó összege függ az Ön államától vagy területétől, az ingatlan értékétől, valamint attól, hogy Ön első alkalommal vásárolt lakást, befektető vagy saját tulajdonú ingatlan tulajdonosa. A vevőknek a lakás megvásárlásától számított 30 napon belül kell fizetniük.



Hitelnyújtási díj: Ez egy egyszeri díj, amelyet a hitelező a kölcsön létrehozásának költségeinek fedezésére számít fel. Ez jellemzően a kérelem feldolgozását, a hiteldokumentumok elkészítését és az ingatlanértékelés elvégzését foglalja magában.