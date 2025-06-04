Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
Az Öntől gyűjtött személyes adatok közé tartozhat a név, e-mail cím, telefonszám, lakó- és/vagy üzleti cím és egyéb kapcsolattartási adatok ("Kapcsolattartási adatok"), cím, születési dátum, nem, képek, videók vagy aláírás.
Adatvédelmi nyilatkozatunk elmagyarázza , hogyan és miért dolgozhatjuk fel az Ön személyes adatait.
A személyes adatokhoz való hozzáférés a szükséges ismeretek alapján korlátozott, a legkisebb kiváltság elve alapján. Ez biztosította, hogy az Xe-nél csak azok a munkatársak férhessenek hozzá, akiknek a munkájuk elvégzéséhez erre szükségük van. Erre példa az ügyfélszolgálati csapat.
A Xe egy hibrid modellt működtet a weboldalunk és a mobilalkalmazásaink esetében. Termelési szervereinket az AWS-ben és uniós adatközpontokban tároljuk.
Fejlett titkosítási technológiákat használunk, amelyek a legmagasabb szintű biztonságot nyújtják az Ön érzékeny adatai számára. Rendszereink az iparági szabványnak megfelelő AES-256 titkosítást használnak a nyugalmi adatokhoz, míg az átvitel során a TLS 1.2 és TLS1.3 protokollon keresztül titkosítjuk az adatokat.
Fizetésfeldolgozóink 1. szintű szolgáltatók. A Xe soha nem dolgozza fel a bankkártyaadatokat.
Személyes adatainak biztonsága érdekében elengedhetetlen az adatok védelme. Íme néhány egyszerű lépés, amit megtehet:
Használjon erős jelszavakat
Hozzon létre egyedi és erős jelszavakat a fiókjaihoz, és kerülje el, hogy ugyanazt a jelszót használja több szolgáltatáshoz.
Engedélyezze a többfaktoros hitelesítést (MFA):
Amikor csak lehetséges, engedélyezze az MFA-t, amely további biztonsági szintet ad a fiókjainak.
Legyen óvatos az e-mailekkel
Kerülje a gyanús linkekre való kattintást vagy ismeretlen feladóktól származó mellékletek letöltését.
Figyeljen a személyes adatokra
Legyen óvatos az érzékeny adatok online megosztásával kapcsolatban, és csak megbízható forrásoknak adja meg azokat.
Ha követi ezeket a tippeket, jelentősen csökkentheti az adatvédelmi incidensek kockázatát, és megvédheti magánéletét az interneten.
Kérjük, azonnal lépjen kapcsolatba velünk, ha úgy gondolja, hogy átverés áldozata lehetett.
Tartsa meg a bizonyítékokat: Mentse el a vonatkozó dokumentumokat vagy e-maileket bizonyítékként, hogy alátámassza a jelentését.
A csalás azonnali bejelentésével segíthet megvédeni magát és másokat a lehetséges károktól, és segíthet a bűnösök bíróság elé állításában.
Az Ön bizalma a legfontosabb számunkra, és elkötelezettek vagyunk személyes és pénzügyi adatainak védelme mellett. Ha további részleteket szeretne megtudni a biztonsági gyakorlatunkról, vagy ha bármilyen aggálya van, kérjük, lépjen kapcsolatba biztonsági csapatunkkal a security@xe.comcímen.