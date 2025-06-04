SWIFT/BIC kodovi u Wallis i Futuna

Trebate SWIFT/BIC kod za slanje ili primanje međunarodne bankovne doznake u Wallis i Futuna? U našem imeniku pronađite ispravan SWIFT kod za vašu banku i određenu poslovnicu. Bez obzira na to prenosite li novac na Wallis i Futuna ili šaljete sredstva u inozemstvo, imati ispravan SWIFT kod ključno je za pouzdane transfere.