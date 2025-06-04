SWIFT/BIC kodovi u Rumunija

Odricanje

SWIFT kodovi, nazivi banaka, adrese i ostale povezane informacije navedene na ovoj stranici služe samo u opće informativne svrhe. Iako se trudimo osigurati točnost, Xe ne jamči da su informacije potpune, ažurne ili bez grešaka. Podaci se mogu promijeniti bez prethodne najave i možda ne odražavaju najnovije podatke dostupne od strane odgovarajućih financijskih institucija.

Xe ne daje nikakve izjave u vezi s pravnim statusom, regulatornim statusom ili operativnim integritetom bilo koje banke, financijske institucije ili posrednika na popisu. Ne podržavamo niti provjeravamo legitimnost bilo kojeg uključenog subjekta, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za vašu upotrebu pruženih informacija.

Sve financijske transakcije ili odluke poduzete na temelju ovih informacija obavljate na vlastiti rizik. Xe neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, kašnjenje ili štetu nastalu oslanjanjem na podatke, niti iz bilo kakvih poslova s trećim stranama čiji su podaci prikazani na ovoj stranici.

Preporučujemo da prije pokretanja bilo kakve transakcije samostalno provjerite sve podatke s nadležnom financijskom institucijom.

Ova izjava o odricanju odgovornosti dostupna je samo na engleskom jeziku i nije prevedena. Iako se ostatak ove stranice može pojaviti na odabranom jeziku, pravna izjava o odricanju odgovornosti ostaje na engleskom jeziku kako bi se sačuvala njezina točnost i namjera.