SWIFT/BIC kodovi u Pakistan

Trebate pronaći SWIFT kod za svoju banku u Pakistan?
Trebate SWIFT/BIC kod za slanje ili primanje međunarodne bankovne doznake u Pakistan? U našem imeniku pronađite ispravan SWIFT kod za vašu banku i određenu poslovnicu. Bez obzira na to prenosite li novac na Pakistan ili šaljete sredstva u inozemstvo, imati ispravan SWIFT kod ključno je za pouzdane transfere.
Često postavljana pitanja
SWIFT kod, također poznat kao BIC (Bank Identifier Code), međunarodni je standard za identifikaciju banaka i financijskih institucija. Trebat će vam ispravan SWIFT kod u Pakistan kako biste točno i sigurno slali ili primali međunarodne bankovne transfere.
Točan SWIFT kod za svoju banku u Pakistan možete pronaći pretraživanjem ove stranice pomoću naziva banke, grada ili poslovnice. Također možete provjeriti svoj bankovni izvod ili kontaktirati svoju lokalnu poslovnicu.
Neke banke u Pakistan koriste jedan SWIFT kod za sve poslovnice, dok druge imaju kodove specifične za pojedinu poslovnicu. Najbolje je provjeriti sa svojom bankom kako biste izbjegli kašnjenja ili pogreške u međunarodnom transferu.
Korištenje pogrešnog SWIFT koda za banku u Pakistan može rezultirati kašnjenjem, odbijanjem ili slanjem plaćanja na pogrešan račun. Uvijek dvaput provjerite kod sa svojom bankom prije nego što prebacite novac.
Ne, SWIFT kod identificira banku, dok IBAN (međunarodni broj bankovnog računa) identificira pojedinačni račun. Ne koriste sve banke u Pakistan IBAN-ove, ali oba mogu biti potrebna za određene transfere, posebno u Europi ili na Bliskom istoku.
SWIFT kodove u Pakistan možete provjeriti na sljedeći način:
Provjera s vašom bankom
Pretraživanje SWIFT direktorija na mreži (poput ovog)
Tražim kod na izvodu računa
