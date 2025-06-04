ABSA Botswana SWIFT kod u Bocvana

Glavni SWIFT kod za ABSA Botswana u Bocvana je BARCBWGXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bocvana i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s ABSA Botswana u Bocvana, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BARCBWGXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.