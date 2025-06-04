Sparkasse BIH SWIFT kod u Bosna i Hercegovina

Glavni SWIFT kod za Sparkasse BIH u Bosna i Hercegovina je ABSBBA22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bosna i Hercegovina i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Sparkasse BIH u Bosna i Hercegovina, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje ABSBBA22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.