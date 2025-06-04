MCB Bonaire SWIFT kod u Bonaire, Sint Eustatius i Saba

Glavni SWIFT kod za MCB Bonaire u Bonaire, Sint Eustatius i Saba je MCBKBQBNXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bonaire, Sint Eustatius i Saba i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s MCB Bonaire u Bonaire, Sint Eustatius i Saba, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje MCBKBQBNXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.