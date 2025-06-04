Banco Nacional de Bolivia SWIFT kod u Bolivija

Glavni SWIFT kod za Banco Nacional de Bolivia u Bolivija je BNBOBOLXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bolivija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banco Nacional de Bolivia u Bolivija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BNBOBOLXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.