Banco de Credito Bolivia SWIFT kod u Bolivija

Glavni SWIFT kod za Banco de Credito Bolivia u Bolivija je BCPLBOLXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bolivija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banco de Credito Bolivia u Bolivija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BCPLBOLXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.