Banco Mercantil Santa Cruz SWIFT kod u Bolivija

Glavni SWIFT kod za Banco Mercantil Santa Cruz u Bolivija je MERBBOLXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bolivija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banco Mercantil Santa Cruz u Bolivija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje MERBBOLXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.