Banco Ganadero SWIFT kod u Bolivija

Glavni SWIFT kod za Banco Ganadero u Bolivija je GNDRBO22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bolivija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banco Ganadero u Bolivija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje GNDRBO22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.