Clarien SWIFT kod u Bermudi

Glavni SWIFT kod za Clarien u Bermudi je CAGPBMHMXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bermudi i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Clarien u Bermudi, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje CAGPBMHMXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.