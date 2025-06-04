Caye International SWIFT kod u Beliz

Glavni SWIFT kod za Caye International u Beliz je CAYEBZBZXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Beliz i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Caye International u Beliz, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje CAYEBZBZXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.