Belize Bank SWIFT kod u Beliz

Glavni SWIFT kod za Belize Bank u Beliz je BBLZBZBZXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Beliz i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Belize Bank u Beliz, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BBLZBZBZXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.