Nagelmackers SWIFT kod u Belgija

Glavni SWIFT kod za Nagelmackers u Belgija je BNAGBEBBXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Belgija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Nagelmackers u Belgija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BNAGBEBBXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.