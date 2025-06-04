Degroof Petercam SWIFT kod u Belgija

Glavni SWIFT kod za Degroof Petercam u Belgija je DEGRBEBBXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Belgija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Degroof Petercam u Belgija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje DEGRBEBBXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.