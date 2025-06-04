Beobank SWIFT kod u Belgija

Glavni SWIFT kod za Beobank u Belgija je CTBKBEBXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Belgija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Beobank u Belgija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje CTBKBEBXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.