Bank of China Brussels SWIFT kod u Belgija

Glavni SWIFT kod za Bank of China Brussels u Belgija je BKCHBEBBXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Belgija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bank of China Brussels u Belgija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BKCHBEBBXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.