Argenta SWIFT kod u Belgija

Glavni SWIFT kod za Argenta u Belgija je ARSPBE22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Belgija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Argenta u Belgija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje ARSPBE22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.