Priorbank SWIFT kod u Bjelorusija

Glavni SWIFT kod za Priorbank u Bjelorusija je PJCBBY2XXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bjelorusija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Priorbank u Bjelorusija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje PJCBBY2XXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.