Bank BelVEB SWIFT kod u Bjelorusija

Glavni SWIFT kod za Bank BelVEB u Bjelorusija je BELBBY2XXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bjelorusija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bank BelVEB u Bjelorusija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BELBBY2XXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.