Scotiabank Barbados SWIFT kod u Barbados

Glavni SWIFT kod za Scotiabank Barbados u Barbados je NOSCBBBBXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Barbados i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Scotiabank Barbados u Barbados, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje NOSCBBBBXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.