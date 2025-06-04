Dutch-Bangla Bank SWIFT kod u Bangladeš

Glavni SWIFT kod za Dutch-Bangla Bank u Bangladeš je DBBLBDDHXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bangladeš i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Dutch-Bangla Bank u Bangladeš, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje DBBLBDDHXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.