Dhaka Bank SWIFT kod u Bangladeš

Glavni SWIFT kod za Dhaka Bank u Bangladeš je DHBLBDDHXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bangladeš i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Dhaka Bank u Bangladeš, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje DHBLBDDHXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.