City Bank SWIFT kod u Bangladeš

Glavni SWIFT kod za City Bank u Bangladeš je CIBLBDDHXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bangladeš i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s City Bank u Bangladeš, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje CIBLBDDHXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.