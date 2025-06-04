Fidelity Bank Bahamas SWIFT kod u Bahami

Glavni SWIFT kod za Fidelity Bank Bahamas u Bahami je BTAMBSNSXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bahami i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Fidelity Bank Bahamas u Bahami, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BTAMBSNSXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.