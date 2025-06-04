YapiKredi Azerbaijan SWIFT kod u Azerbejdžan

Glavni SWIFT kod za YapiKredi Azerbaijan u Azerbejdžan je KABAAZ22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Azerbejdžan i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s YapiKredi Azerbaijan u Azerbejdžan, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje KABAAZ22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.