NAB SWIFT kod u Australija

Glavni SWIFT kod za NAB u Australija je NATAAU33XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Australija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s NAB u Australija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje NATAAU33XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.