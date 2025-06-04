Bank of Queensland SWIFT kod u Australija

Glavni SWIFT kod za Bank of Queensland u Australija je QBANAU4BXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Australija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Bank of Queensland u Australija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje QBANAU4BXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.