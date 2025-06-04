ANZ Bank SWIFT kod u Australija

Glavni SWIFT kod za ANZ Bank u Australija je ANZBAU3MXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Australija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s ANZ Bank u Australija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje ANZBAU3MXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.