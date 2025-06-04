Banco di Caribe Aruba SWIFT kod u Aruba

Glavni SWIFT kod za Banco di Caribe Aruba u Aruba je BDCCAWAWXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Aruba i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banco di Caribe Aruba u Aruba, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BDCCAWAWXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.