Aruba Bank SWIFT kod u Aruba

Glavni SWIFT kod za Aruba Bank u Aruba je ARUBAWAXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Aruba i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Aruba Bank u Aruba, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje ARUBAWAXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.