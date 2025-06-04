Evocabank SWIFT kod u Armenija

Glavni SWIFT kod za Evocabank u Armenija je PRMLAM22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Armenija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Evocabank u Armenija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje PRMLAM22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.