Armswissbank SWIFT kod u Armenija

Glavni SWIFT kod za Armswissbank u Armenija je ARSJAM22XXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Armenija i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Armswissbank u Armenija, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje ARSJAM22XXX obično je sigurna i pouzdana opcija.