Banco de la Nacion Argentina SWIFT kod u Argentina

Glavni SWIFT kod za Banco de la Nacion Argentina u Argentina je NACNARBAXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Argentina i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Banco de la Nacion Argentina u Argentina, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje NACNARBAXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.