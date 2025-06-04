Galicia MAS SWIFT kod u Argentina

Glavni SWIFT kod za Galicia MAS u Argentina je BACOARBAXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Argentina i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Galicia MAS u Argentina, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BACOARBAXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.