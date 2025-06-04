BBVA Argentina SWIFT kod u Argentina

Glavni SWIFT kod za BBVA Argentina u Argentina je BFRPARBAXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Argentina i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s BBVA Argentina u Argentina, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje BFRPARBAXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.