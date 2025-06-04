Antigua Commercial Bank SWIFT kod u Antigva i Barbuda

Glavni SWIFT kod za Antigua Commercial Bank u Antigva i Barbuda je ANCBAGAGXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Antigva i Barbuda i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Antigua Commercial Bank u Antigva i Barbuda, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje ANCBAGAGXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.